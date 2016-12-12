کسب ۳ دستاورد بزرگ از سوی آموزش و پرورش استان کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش کردستان، رشید قربانی گفت: بر اساس ارزیابی صورت گرفته از طریق معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، برای اولین بار ورزش دانش آموزی استان رتبه هشتم کشوری را کسب کرد.

وی با بیان اینکه رتبه ورزش دانش آموزی استان در سال ۹۲ در جایگاه بیست و سوم کشوری قرار داشت، عنوان کرد: ورزش دانش آموزی در سال ۹۳ در جایگاه بیستم و در سال ۹۴ در جایگاه پانزدهم کشوری قرار داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته و با اهتمام کلیه دست اندرکاران حوزه تربیت بدنی استان و درخشش دانش آموزان کردستانی در مسابقات مختلف، در سال ۹۵ برای اولین بار رتبه استان تک رقمی شد و کردستان موفق به کسب رتبه هشتم کشوری شد.

قربانی با اشاره به کارنامه موفق حوزه تربیت بدنی آموزش و پرورش استان کردستان گفت: در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ دانش آموزان با استعداد استان در مسابقات کشوری ۷۰ مدال رنگارنگ طلا، نقره و برنز را در رشته های ورزشی را کسب کردند و ۱۵ تیم استان در رشته های مختلف به جمع برترین های کشور راه یافتند.

وی به کارنامه موفق استان کردستان در جشنواره جوان خوارزمی در سال ۹۵ نیز اشاره کرد و با بیان اینکه حاصل حضور دانش آموزان در سنوات گذشته، حداکثر کسب دو رتبه برتر کشوری بوده است، اظهار داشت: در سال ۹۵ دانش آموزان استان با درخشش در این مسابقات، چهار رتبه برتر کشوری را کسب کردند.

قربانی هم چنین به موفقیت آموزش و پرورش کردستان در اجرای پروژه مهر در سه سال اخیر اشاره کرد و افزود: با تلاش کلیه فرهنگیان و دست اندرکاران امر، استان در سال های ۹۳ ، ۹۴ و ۹۵ رتبه برتر کشوری را در این زمینه نیز کسب کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان در پایان با تبریک موفقیت و دستاورد های کسب شده به فرهنگیان، دانش آموزان و عموم هم استانی های عزیز، از تلاش صادقانه مجموعه خدوم فرهنگیان، مدیران و کلیه دست اندرکاران عرصه تعلیم و تربیت استان تقدیر و تشکر کرد و ابراز امیدواری نمود این موفقیت ها ادامه داشته باشد.