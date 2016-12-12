انتقاد تند هواداران از بازیکن تیم فوتبال استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب کریمی از چندی پیش با راه انداختن کری شدید در فضای مجازی برای رقبای استقلال به ویژه پرسپولیسی‌ها، تبدیل به یکی از اصلی ترین سوژه‌ها در شبکه های اجتماعی شده بود و این کری خوانی‌ها در آن زمان حسابی مورد توجه قرار گرفته بود.

همین بازیکن در جریان دیدار استقلال و تراکتورسازی با پر کردن آفساید، موقعیت ۵ به تک شدن بازیکنان تراکتورسازی با رحمتی و به ثمر رسیدن گل پیروزی سرخ پوشان تبریز در ورزشگاه آزادی را ایجاد کرد. شکستی که برای آبی‌های پایتخت چه به لحاظ جایگاه شان در جدول و چه به لحاظ شخصیتی بسیار گران تمام شد.

همین موضوع باعث شد تا بازیکنی که خودش در فضای مجازی تولید سوژه می‌کرد، حالا سیبل هواداران استقلال در شبکه‌های اجتماعی شده باشد. آنها که از عملکرد ضعیف این بازیکن حسابی ناراضی‌اند، حالا او را به باد انتقاد گرفته و از وی با عنوان «ستاره فضای مجازی و ... زمین مسابقه» یاد می‌کنند.

یعقوب کریمی در آخرین دقایق بازی استقلال و صبا و در حالی تیمش با دو گل از حریف پیش بود نیز در متن درگیری های داخل زمین قرار گرفت تا این اتفاق به درگیری فیزیکی مربیان دو تیم منجر گردد. هواداران استقلال که هنوز خاطره این حادثه را فراموش نکرده بودند، با عملکرد ضعیف این بازیکن مقابل تراکتورسازی مواجه شدند و همه این ها دست به دست هم داد تا کریمی جایگاه مناسبی نزد استقلالی ها نداشته باشد.