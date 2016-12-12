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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۹:۱۵

تیم بدون گلر در لیگ برتر؛

اتفاقی عجیب در تیم سیاه جامگان/ دست به دامن دروازه بان جدید شدند!

اتفاقی عجیب در تیم سیاه جامگان/ دست به دامن دروازه بان جدید شدند!

تیم فوتبال سیاه جامگان مشهد که با بحران دروازه بان مواجه شده است، با مسعود همامی به توافق رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم سیاه جامگان شرایط عجیبی را درون دروازه خود تجربه می کند. پس از جدایی دروازه بان برزیلی، سیاه جامگان با دو گلر در مسابقات حضور می یافت؛ رضا ناصری و مرتضی قدیمی پور. ناصری در بازی مقابل پیکان به شدت آسیب دید و به همین خاطر قدیمی پور جایش را گرفت. دروازه بان دوم سیاه جامگان هم در این مسابقه و در وقتهای اضافه از زمین مسابقه اخراج شد تا سیاه جامگان بدون دروازه بان بماند.

محمدرضا خانزاده مدافع سیاه جامگان به اجبار در دقایق پایانی بازی با پیکان درون دروازه ایستاد اما این بازیکن هم سه اخطاره است و نمی تواند بازی بعدی سیاه جامگان را همراهی کند! با توجه به مصدومیت شدید ناصری و محرومیت قدیمی پور و خانزاده، باشگاه سیاه جامگان برای جذب دروازه بان جدید دست به کار شد و به توافقات اولیه با مسعود همامی دست یافت. به نظر می رسد همامی در مسابقات آینده دروازه بان اول سیاه جامگان باشد.

کد مطلب 3847757

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