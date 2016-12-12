سوسیال دموکرات ها پیروز انتخابات رومانی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، سوسیال دموکرات های رومانی توانستند با کسب ۴۵/۵ درصد آراء پیروزی در انتخابات پارلمانی این کشور را از آن خود کنند.

حزب لیبرال و اتحادیه نجات رومانی نیز توانستند با یکدیگر حدود ۴۰ درصد از آراء را به دست آورند.

وزارت کشور رومانی و نهادهای اجرایی انتخابات اعلام کردند که مبلغی حدود ۵۰ میلیون یورو برای برگزاری این انتخابات هزینه شده است.



این احتمال وجود دارد که سوسیال دموکرات ها با احزاب کوچک همسوی خود دست به تشکیل ترکیب جدیدی برای دولت رومانی بزنند.

رومانی در سال ۲۰۰۷ میلادی به اتحادیه اروپا پیوست. در دسامبر سال ۱۹۸۹ حکومت کمونیستی در رومانی سرنگون شد و جمهوری سوسیالیستی جای خود را به جمهوری رومانی داد که به گروه کشورهای آزاد پیوسته بود. در دهه ۹۰ و در پی تحولات به وجود آمده، اقتصاد رومانی شرایط بسیار سختی را گذراند و گرانی و تورم بیش از پیش بر مردم فشار آورد.