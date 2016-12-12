کشف یک تن و۴۰ کیلوگرم مواد افیونی در غرب استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر سردار محسن خانچرلی گفت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان ملارد با به دست آوردن اخبار و اطلاعاتی مبنی بر فعالیت مشکوک اعضاء یک باند بزرگ قاچاق موادمخدر در شهرستان های غرب استان تهران، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران افزود: ماموران با انجام تحقیقات میدانی و کارهای اطلاعاتی گسترده پس از ۶ ماه موفق شدند مخفیگاه قاچاقچیان موادمخدر را در شهرستان «ملارد» مورد شناسایی قرار دهند.

این مقام ارشد انتظامی بیان داشت: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در عملیاتی ویژه، وارد مخفیگاه قاچاقچیان شده و چهار تن از سوداگران مرگ را به همراه دو قبضه سلاح شکاری دستگیر کردند.

به گفته فرمانده انتظامی غرب استان تهران، در این عملیات، یک تن و ۴۰ کیلوگرم تریاک کشف و پنج دستگاه خودروی تیزرو توقیف شد.