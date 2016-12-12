فعالیت دانشگاهها با این بودجه دچار اختلال می شود

مجید ارشاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متاسفانه بودجه دانشگاه های بزرگ برای سال ۹۶ حدود ۱۰ درصد نسبت به سال جاری رشد داشته است که این میزان برای دانشگاه شیراز تنها ۹ درصد بوده است.

وی افزود: باتوجه به هزینه های دانشگاه شیراز این میزان افزایش بودجه نمی تواند پاسخگوی هزینه های دانشگاه باشد و حتی اگر درآمدهای اختصاصی دانشگاه نیز به بودجه سال آینده دانشگاه اضافه شود تنها قادر به پرداخت حقوق هستیم.

رئیس دانشگاه شیراز تاکید کرد: با این روند بودجه فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه های برتر دچار اختلال می شود که امیدواریم مسئولان به دلیل اهمیت جایگاه دانشگاه ها و آموزش برای بودجه تدبیری بیاندیشند.

ارشاد خاطرنشان کرد: بودجه دانشگاه های بزرگ کشور باید ۲۰ درصد افزایش یابد.

وی عنوان کرد: اگر انتظار داریم فعالیت های کیفی دانشگاه ها افزایش یابد و این مراکز در تراز دانشگاه های برتر دنیا قرار گیرند بنابراین افزایش بودجه دانشگاه ها حداقل کاری است که می تواند صورت گیرد.