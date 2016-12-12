تصویب ردیف مستقل اعتباری برای پروژه های جنوب استان در بودجه ۹۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، علیرضا رزم حسینی در جلسه مشترک گام دوم مثلث توسعه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی شهرستان عنبرآباد که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته وحدت و تبریک میلاد باسعادت رسول اکرم (ص)، گفت: امید است همگان در جهت وحدت اسلامی تلاش کنند.

وی با اشاره به همایش وحدت و برادری با حضور هزاران نفر از سران و طوایف اهل تسنن در شهرستان قلعه گنج خبر داد و یادآورشد: در قالب مثلث توسعه اقتصادی همدلی خوبی در استان کرمان حاکم شده و همین امر موجب شده تا اقدامات مهمی در سراسر استان انجام پذیرد.

استاندار کرمان به سفر معاون اول ریاست جمهوری طی یکماه گذشته به منطقه جنوب استان اشاره و تصریح کرد: به دنبال این سفر ۱۰۰ میلیارد تومان در بودجه سال ۹۶، ردیف اعتباری مستقل برای پروژه های جنوب استان تصویب شد.

رزم حسینی از اجرایی شدن توافقات سفر معاون اول ریاست جمهوری به منطقه جنوب استان تا پایان امسال خبر داد و گفت: همچنین مبلغ ۵۰ میلیارد تومان برای عملیات اتصال خط راه آهن جنوب استان به خط راه آهن سراسری در بودجه سال ۹۶ اعتباری تخصیص یافته است.

وی مردمی بودن اقتصاد را مفهوم صحیح اقتصاد مقاومتی دانست که باید به گفتمان رایج تبدیل شود، افزود: در دولت تدبیر و امید سیاست های پولی و مالی کشور و همچنین صادرات و واردات کالاهای سرمایه ای رشد چشمگیری داشته است.

نماینده عالی دولت تدبیر و امید در استان کرمان با تاکید براینکه آرامش اقتصادی حاکم در اقتصاد ایران موجب شد تا نوسانات اقتصادی کاهش یابد، تصریح کرد: واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی با شرایط آسان یکی از سیاست هایی است که توسط دولت دنبال می شود لذا دستگاه ها باید در این زمینه نهایت همکاری را داشته باشند.

رزم حسینی با اشاره به تحرک ایجاد شده در سیستم بانکی استان طی دو هفته گذشته، یادآورشد: برای فعال سازی واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال استان باید حداکثر طی یکماه آینده از تسهیلات بانکی استفاده شود.

وی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی در استان کرمان براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری با تمرکز بر مردمی کردن اقتصاد دنبال می شود در این راستا طرح شورایاری مساجد شهری و روستایی در روستای ده زیار بخش چترود کلید خورد.

استاندار کرمان با اشاره به عملکرد ضعیف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شمال استان در خصوص واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش غیردولتی، افزود: رونق اقتصادی برای واحدهای دارای بیش از ۶۰ درصد در نظر گرفته شده است و امید می رود بتوانیم تسهیلات بیشتری در این خصوص دریافت کنیم.

رزم حسینی با اشاره به نقش تاثیرگذار ائمه جمعه و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در توسعه، گفت: انسجام مدیریتی و ارکان مثلث توسعه اقتصادی در استان کرمان محقق شده است و همین امر موجب شده تا نگاه مدیران به بحث توسعه و امر سرمایه گذاری نسبت به گذشته تغییر کند.

وی از مدل اجرایی شهرستان قلعه گنج به عنوان مدلی امید بخش در کشور یاد کرد و افزود: مقام معظم رهبری در دو سخنرانی رسمی به مدل اقتصاد مقاوتی شهرستان قلعه گنج اشاره و تاکید کردند که مسئولان از این مدل بازدید کنند.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه طرح اقتصاد مقاومتی شهرستان قلعه گنج مدلی دولتی بود که توسط بخش غیردولتی به منحصه اجرا در آمد، یادآورشد: زمان ارائه کمک های امدادی و بلاعوض گذشته است بلکه استضعاف زدایی از مسیر توان افزایی و تغییر نگرش توسط ائمه جمعه بوجود می آید.

رزم حسینی بر مشارکت مردم در راه اندازی صندوق های خرد توسعه روستایی و طرح های اقتصادی و خوداشتغالی تاکید کرد و افزود: باید از فرصت به وجود آمده در کشور در قالب برای کاهش نرخ بیکاری و آسیب های اجتماعی به بهترین نحو استفاده و با مشارکت مردم اقتصاد مقاومتی واقعی به منازل نفوذ کند.

وی با تاکید براینکه اقدامات دولت که خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی است باید به مردم اطلاع رسانی شود، تصریح کرد: اقدامات بزرگ و مستمری در منطقه دو اقتصاد مقاومتی (شامل شهرستان های جیرفت و عنبرآباد) توسط اتاق بازرگانی به عنوان معین منطقه اقتصادی در راستای رونق اقتصادی در حال انجام است.

استاندار کرمان ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته توسط سازمان جهادکشاورزی جنوب استان از جمله اجرای آبیاری تحت فشار، گفت: طرح یکپارچه سازی اراضی کشاورزی با ایجاد شوراهای تخصصی در استان به طور جد دنبال می شود.

رزم حسینی از تخصیص ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای طرح تعریض جاده جیرفت-سه راهی دارزین خبر داد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان که از سوی دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای شرکت در این جلسه دعوت شده بود به دلیل حضور چند تن از کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به استان موفق به شرکت در جلسه فوق نشد و معاون خود را برای شرکت در این جلسه اعزام کرد.

استاندار کرمان نیز با برقراری تماس تلفنی مشکلات معدن قلعه سموران شهرستان عنبرآباد که بیش از سه سال است متوقف مانده و اجازه اکتشاف به سازمان صنعت، معدن و تجارت نمی دهد، را بررسی کرد و در صورتجلسه مقرر شد مشکل این معدن که می تواند برای بیش از ۵۰۰ نفر از جوانان منطقه اشتغالزایی کند را، ظرف مدت دو هفته تعیین و تکلیف کند.

استاندار کرمان بعد از ظهر یکشنبه به منظور شرکت در جلسه مشترک گام دوم مثلث توسعه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی شهرستان عنبرآباد، شامگاه یکشنبه وارد این شهرستان شد و مورد استقبال فرماندار، امام جمعه و جمعی از مسئولین این شهرستان قرار گرفت.

افتتاح بیمارستان صحرایی زهکلوت، شرکت در جلسه گام مثلث توسعه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی شهرستان رودبار جنوب از اهم برنامه های روز دوم سفر استاندار کرمان به جنوب استان خواهد بود.