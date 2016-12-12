برخی افراد دنبال تخریب صنعت نفت هستند/ می خواهیم لیگ برتری بمانیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی عیسی زاده شامگاه یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در محل این باشگاه در مورد کمک منطقه آزاد اروند در زمینه تامین منابع مالی برای تیم صنعت نفت بنا بر قولهای پیشین این سازمان افزود: شاید این وضعیتی که تیم صنعت نفت در جدول دارد و وضعیت بدی هم نیست را به طور کامل مدیون منطقه آزاد باشیم زیرا این سازمان در شرایطی به ما کمک کرد که ما هیچ منبع مالی در اختیار نداشتیم.

وی اظهار کرد: با توجه به حضور تیم بزرگسالان در لیگ برتر و منع قانونی کمک مستقیم وزارت خانه و سازمانهای دولتی از تیمهای لیگ برتری از این رو در ابتدای فصل در یک شرایط بسیار بحرانی قرار داشتیم که خوشبختانه با همراهی و پشتیبانی منطقه آزاد اروند توانستیم به پیش رویم.

مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان، دوری از حاشیه ها، تامین به موقع منابع مالی برای بازیکنان و کادر فنی و انجام امور مرتبط با باشگاه را از فاکتورهای اصلی و مهم در نتیجه گرفتن تیم خواند و تصریح کرد: قدردان حمایتها و پشتیبانی بسیار خوب مسئولان سازمان منطقه آزاد اروند از تیم نفت هستیم و امیدواریم این روند حمایتی ادامه داشته باشد و در پایان فصل نیز شادمانی خوبی را برای مردم آبادان رقم بزنیم، منطقه آزاداروند تاکنون به تعهداتش به خوبی عمل کرده و از این بابت هیچ مشکلی وجود نداشته است.

عیسی زاده یادآور شد: البته در این مدت نیز به دنبال جذب دیگر حامیان مالی (اسپانسر) نیز بودیم که در این میان توانستیم قراردادی تبلیغاتی را نیز با روابط عمومی شرکت پالایش و پخش منعقد کنیم، کارهای اولیه آن به اتمام رسیده و ما نیز در حال انجام این تبلیغات در داخل استادیوم و بر روی پیراهن بازیکنان هستیم، از آنجایی که این قرارداد در حال طی مراحل قانونی اش هست لذا امید می رود تا بر مبنای این قرارداد و تا پایان نیم فصل بتوانیم حداقل بخشی از مبلغ این قرارداد رادریافت کنیم تا بازیکنان نیز با یک انگیزه مضاعفی نیم فصل دوم را شروع کنند.

وی با یادآوری صعود تیم صنعت نفت به لیگ برتر در سال گذشته گفت: هدفگذاری باشگاه در سالجاری ماندن و قرار گرفتن تیم نفت در جایگاهی مناسب در این لیگ است.

بازیکنان بر اساس نظر کادر فنی جذب شدند

عیسی زاده در پاسخ به اینکه برخی ها معتقدند که در بازیکن به خوبی کار نشده و عدم نتیجه گیری تیم به خصوص در دو بازی خانگی نگرانی هایی را در پی دارد، افزود: این نظر برخی از افراد هست، کادر فنی و کمیته فنی ما بر روی جذب بازیکنان کاملا اشراف داشته و درخواست های سرمربی را تا جایی که ممکن بوده تامین کردند و بازیکنان با کیفیتی نیز جذب تیم شدند که البته شاید نظر بسیاری از دوستان چیز دیگری باشد.

مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان اضافه کرد: تعدادی از بازیکنانمان فصل گذشته ما به دلیل نظر همین افراد که ادعا داشتند به لحاظ بازی سازی کیفیت ندارند را از دست دادیم و این در حالیست که این بازیکنان هم اکنون در تیمهای سطح اول کشور در حال بازی هستند که از جمله آنها می توان به «حسن ربیع خواه » اشاره کرد که به عقیده همین افراد کیفیت لازم برای بازی در تیم نفت را ندارد اما وی یکی از با خلاق ترین بازیکنان ما بود که الان هم در ۱۳ بازی به طور ثابت برای تیم پیروزی (پرسپولیس) بازی می کند، به هر حال هر کسی زاویه دید خودش را دارد اما ما بایستی براساس تفکر کادر فنی در جهت جذب بازیکن اقدام کنیم.

وی در مورد باختهای تیم صنعت نفت نیز تصریح کرد: ما در چند بازی اخیر متاسفانه بد شانسی آوردیم و چند مصدوم و محروم نیز دادیم، تیمی مانند صنعت نفت که پس از چند سال دوری امسال نخستین حضورش در لیگ برتر است و اسکلت و چارچوب تیم نیز از فصل قبل مانده، یک بازیکن اصلی اش را از دست بدهد برایش سخت است چه برسد به اینکه ۶ بازیکن خود را به دلائل مختلف اعم از مصدومیت و یا محرومیت در اختیار نداشته باشد.

مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان گفت: در بازی خانگی اخیر بازیکنان محروم و مصدوم زیادی داشتیم که این مسئله در عدم نتیجه گیری تیم تاثیر داشت، البته پنالتی که داور در بازی مقابل سایپا و به نفع آنها گرفت بحث برانگیزبود اما در عین حال یک پنالتی ما را هم نگرفت که اگر این پنالتی گرفته می شد شاید روند بازی تغییر می کرد، به هر حال نفت با وجود تمامی اختلاف نظرها در زمینه جذب بازیکن که برخی ها معتقدند در حد لیگ برتر نیست، تاکنون نتایج خوبی را به دست آورده و به این ترتیب خلاف نظر آنان اثبات شده است.

انجام تغییرات در کادر فنی شایعه است

عیسی زاده در بخش دیگری از سخنان را رد موضوع انجام تغییرات در کادر فنی تیم صنعت نفت افزود: اینها شایعه است و هیچ بحث و یا تفکری در زمینه تغییر کادر فنی تیم وجود ندارد، نمی توانیم به خاطر یک و یا دو باخت دست به تغییر کادر فنی بزنیم و به این ترتیب به تیم نیز شوک وارد کنیم چرا که این کار همیشه نتیجه مثبت در پی ندارد، ما از عملکرد کادر فنی مان راضی هستیم.

وی اظهار کرد: در مقایسه با بسیاری از تیمهایی که هزینه های چندین برابری ما برای تیمهایشان داشته اند و با توجه به شرایط، هزینه و وضعیت تیم صنعت نفت، ما جایگاه مناسب و خوبی را در لیگ داریم، به هر حال برای نیم فصل دوم آمادگی برای تامین نظر کادر فنی در زمینه جذب بازیکن وجود دارد.

امکان جذب ۵ بازیکن در نیم فصل دوم

مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان تصریح کرد: با توجه به وجود دو جای خالی، دو بازیکن مصدوم که دچار پاره گی رباط صلیبی پا شدند و یک بازیکن زیر ۲۳ سال امکان جذب پنج بازیکن برای فصل دوم وجود دارد اما جذب بازیکن خارجی در نیم فصل بعید است.

عیسی زاده در خصوص بازیکن کلمبیایی تیم نفت یادآور شد: این فرد از بازیکنان سرشناس آمریکای جنوبی و گل زن بسیار خوبی است که به ثمر رساندن ۸۵ گل در لیگ های کلمبیا و مکزیک را در کارنامه خود دارد، با توجه به روزمه و سابقه خوب این بازیکن و نظر کادر فنی و کمیته فنی نسبت به جذب این بازیکن اقدام کردیم اما متاسفانه این بازیکن نتوانسته خود را با شرایط اینجا هماهنگ کند، این بازیکن بسیار خجالتی است و کمتر قادر است خود را با دیگران وقف دهد و این تاثیری منفی بر عملکرد وی گذاشته است، به هر حال گاهی چنین اتفاقاتی در تیم ها رخ می دهد و یک بازیکن به دلیل آنکه نمی تواند خود را با شرایط همراه کند، دچار مشکل می شود.

۳۰ درصد از مبلغ قرارداد بازیکنان پرداخت شد

وی در مورد میزان پرداختی ها به بازیکنان این تیم گفت: تا الان تعهداتمان را به انجام رسانده ایم، ما و پیروزی از جمله تیمهایی هستیم که توانستیم قسط اول پرداختی به بازیکنان را عملی کنیم و تاکنون ۳۰ درصد از مبلغ قراردادشان به آنها پرداخت شده است.

به گفته مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان، مشکل رضا نورزی از بابت بدهی اش به باشگاه سایپا که سبب محرومیت اش از بازیها شده در شرف حل شدن است و او در بازی مقابل فولاد به طور قطع حضور دارد.

۹۹ درصد بازیکنان تیمهای پایه بومی اند

عیسی زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز برنامه بلند مدت پیش بینی شده برای تیمهای پایه و حاشیه هایی که از بابت بومی و یا غیر بومی بودن بازیکنان ایجاد شد، گفت: در زمان حاضر حدود ۹۹ درصد از بازیکنانمان بومی هستند، شاید در تمام مجموعه پایه ما دو یا سه غیر بومی مربوط به سالهای گذشته هست که از قبل در اینجا ساکن شده اند، اگر چه شاید امسال نتوانند نتیجه خوبی بگیرند اما یقینا در آینده جواب مثبتی از این اقدامات و برنامه ریزیها می گیریم.

به ماندگاری نفت نوین امیدواریم

وی در خصوص تیم نفت نوین هم افزود: در شهر فوتبال خیزی همچون آبادان از دست دادن یک تیم دسته دومی سخت است، اگر حمایتی که نمایندگان مجلس از این تیم برای ماندگاری در لیگ دسته دوم داشتند قدری زودتر انجام می شد، بهتر بود، در زمان حاضر هشت بازیکن نفت نوین ما در تیم اروند خرمشهر فعالیت دارند همان کسانی که ما برای بکار گیری آنها سرمایه گذاری کرده بودیم اما با شرایطی که حاصل شد آنها را از دست دادیم، یقینا اگر روند سال گذشته را در پیش می گرفتیم اکنون نفت نوین در صدر جدول قرار داشت و یکی از صعود کننده ها بودیم، البته تیم نفت نوین در نیم فصل امکان جذب بازیکن دارد و ما امیدواریم تا در ادامه راه و در نیم فصل دوم بتوان این تیم را حفظ کنیم زیرا به لحاظ امتیازی اختلاف زیادی با تیم های بالایی نداریم.

مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان با اشاره به اتمام کار ساختمان اداری جدید باشگاه صنعت نفت اظهار کرد: باشگاه صنعت نفت مدت ۱۶ سال در باشگاه قدیمی که از نظر شخصیتی و سابقه ای در شان صنعت نفت نبود استقرار داشت، با حمایت و پشتیبانی پالایشگاه توانستیم این ساختمان را که به عنوان فروشگاه سابق اداره بندر محسوب می شد را بگیریم و بازسازی کنیم، اکنون بخش اداری باشگاه به این محل منتقل شده ضمن آنکه کار ساخت خوابگاه بازیکنان در بخش دیگری از این فضا به اتمام رسیده و اکنون بازیکنان در آن مستقرند.

عیسی زاده تصریح کرد: کار بازسازی ساختمان قدیمی و تخریبی زمان جنگ که به عنوان هتل برای بازیکنان در نظر گرفته شد به اتمام رسیده و آماده بهره برداریست اما در زمان حاضر به دلیل مشکلات مالی امکان تجهیز آن را نداریم، در صورت رفع این مشکل فضای این هتل با تعبیه ۱۰ سوئیت مناسب و خوب می تواند در شبهای مسابقه محل مناسبی برای استقرار بازیکنان تیم باشد.

وی یادآور شد: زمین چمن باشگاه پیروز از طریق پالایشگاه در حال انجام است اما زمان بر است، مراحل اداری، برآورد هزینه، بررسی فنی و تامین اعتبار آن تمام شده و اکنون در مرحله مناقصه قرار دارد که به طور قطع با مشخص شدن برنده این مناقصه کار آغاز می شود.

مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان گفت: یکی از دو زمین چمن بوارده نیز تمام شده و برای دیگری نیز کار تامین و خرید خاک، کود، ماسه و لوله های زهکش آن به انجام رسیده، ضمن آنکه زمین چمن سمت صدا و سیما نیز اگر چه کارهایش به اتمام رسیده اما هنوز به طور کامل آماده بهره برداری نیست، منتظریم تا زمین آن یکدست شود غلتک بخورد تا بشود از آن استفاده کرد.

برخی ها به عمد هواداران را علیه تیم تحریک می کنند

عیسی زاده در بخش دیگری از سخنان خود با ناپسند و نازیبا خواندن موضوع توهین هایی که گاها در پایان برخی بازیها به ویژه در زمان باخت تیم انجام می شود، افزود: اگر چه آستانه تحمل افراد متفاوت است اما متاسفانه بارها شاهد بودیم که برخی از افراد در زمان باخت تیم به طورعمد دست به تحریک و تهیج هواداران برای پرخاشگری به بازیکنان می زنند که این موضوع اصلا قابل قبول و پسندیده نیست.

وی با اعلام حمایت کامل خود از نادر دست نشان سرمربی تیم صنعت نفت آبادان اظهار کرد: از تماشاگران انتظار داریم تا همواره حامی و طرفدار تیمشان باشند و تیم را در شرایط سخت رها نکنند، حمایت اصلی تماشاگران زمانی است که تیم به این حمایت نیاز واقعی دارد، هواداران صبور باشند به هر حال تیم امسال به لیگ برتر آمده و نیاز به کمک و حمایت دارد.

ادامه تخریب های مغرضانه برخی از افراد در فضای مجازی

عیسی زاده تصریح کرد: هواداران تیم در فضای مجازی نیز حمایت خود را از تیم محبوبشان نشان دهند و به فرافکنی و تخریبهای نا به جایی که گاها از سوی برخی افراد مغرض در فضاهای مجازی انجام می شود توجه نکنند، متاسفانه برخی از افراد بدون اطلاع از شرایط، مسائل و مشکلات تمام کارکردهای باشگاه را به زیر سوال می برند که برخی از این واکنش ها از روی کینه و بغض و بخشی نیز از روی ناآگاهی افراد انجام می شود، انتظار داریم این افراد نیز دست از تخریب کردنهای دائمی تیم دست بردارند و تیم را حمایت کنند.

مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان با بیان اینکه حامی و هوادار واقعی بایستی در تمامی لحظات و جانانه تیم را همراهی و کمک کند، گفت: در لیگ پیشین همگی وضعیت فولاد را دیدیم، تیمی که کمتر کسی فکر می کرد در لیگ برتر بماند اما با همراهی و حمایت بسیار خوب تماشاگران و مسئولان این تیم ماندگار شد و اکنون نیز جایگاه خوب و روند رو به رشدی دارد، اگر قرار باشد با یکی دو شکست بخواهیم کل ریشه باشگاه را از بین ببریم به طور قطع به جز ضرر برای شهر و تیم چیزی حاصل نمی شود.

وی با تاکید بر آنکه از مسئولان شهر نیز انتظار حمایت و پشتیبانی داریم تا حداقل با صحبتها و رفتارشان سبب دلگرمی و قوت قلبی برای بازیکنان تیم باشند، افزود: آماده دریافت پیشنهادات و نظرات تمامی پیشکسوتان و صاحبان اندیشه و نظر هستیم، در باشگاه به روی همه باز است و هر کس می تواند به اینجا بیاید و به ما کمک کند و ما نیز با روی باز از این موضوع استقبال می کنیم.