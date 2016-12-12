به گزارش خبرگزاری مهر از ستاد مبارزه با مواد مخدر امیر وجدانی نیا با بیان اینکه آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد به مواد مخدر صنعتی و شیمیایی، حوزه فرهنگ را نیز تحت الشعاع قرار داده است، افزود: هم اکنون سازمان بسیج دانشجویی با همکاری نهادهای مختلف و دانشگاهها در حال تدوین نقشه راه مبارزه با آسیب های اجتماعی که اعتیاد به مصرف مواد مخدر در راس آن قرار دارد، است.

وی اظهار کرد: امروزه مصرف مواد مخدر در حال گسترش و شیوع است و نوجوانان و جوانان کشور ما بیش از سایر افراد در معرض خطر ابتلا به اعتیاد هستند.

وجدانی نیا با اشاره به اینکه باید از روشهای مختلف برای مبارزه اجتماعی با مواد مخدر استفاده کرد، ادامه داد: سازمان بسیج دانشجویی کشور ، پی به اهمیت مبارزه اجتماعی با مواد مخدر برده و در حال همکاری با نهادهای مختلف و دانشگاهها برای انجام اقدامات پیشگیرانه ابتلا به اعتیاد در میان مردم بویژه دانشجویان است.

معاون فرهنگی سازمان بسیج دانشجویی کشور با تاکید بر اینکه حل شدن معضل اعتیاد و پدیده مواد مخدر به مبارزه ای فراگیر و پیوسته در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و انتظامی نیازمند است ، گفت: مبارزه ریشه دار فرهنگی، می تواند تضمین کننده بهره دهی فعالیت دیگر بخش ها باشد.

وجدانی نیا تصریح کرد: با اقدامات فرهنگی می توان از گسترش روز افزون اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در کشور جلوگیری کرد و از این رهگذر، سلامت فردی و اجتماعی را به کشور بازگرداند.

وی با بیان اینکه معضل مواد مخدر یک پدیده چند وجهی است و باید تلاش ها بر ابعاد مختلف معطوف شود، گفت: توسعه برنامه های فرهنگی به صورت فراگیر برای آگاهی سازی مردم در قشرهای مختلف از کلیدی ترین گام ها در جامعه است و مبارزه با قاچاق و ترویج مخدرهای سنتی و صنعتی هم باید به صورت چند وجهی رصد و اجرایی شود.

وجدانی نیا افزود: یکی از مشکلات مواد مخدر صنعتی و شیمیایی در نحوه استفاده توسط قشرهای مختلف است که با تبلیغ های کاذب اذعان می کنند که در بخش های ورزشی باعث زیبایی اندام وتقویت عضلات می شود و دربخش تحصیل حافظه و ذهن قوی می کند و دربخش درمانی درد را تسکین بخشد و حتی برای لاغری هم ترویج می شود.

وی خاطرنشان کرد: اطلاع رسانی وسیع و ترویج فعالیتهای فرهنگی می تواند ادعاهای دروغین دشمنان و سوداگران مرگ را آشکار و مسیرهای مبارزه اجتماعی با مواد مخدر را مشخص تر کند.