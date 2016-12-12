آغاز اجلاس گفتگوی های بین المللی زیست محیطی جاده ابریشم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست اجلاس گفتگوهای عالی رتبه بین المللی زیست محیطی درچارچوب ابتکار جاده وکمربند اقتصادی سبز و احیای جاده ابریشم دیروز ۱۱ دسامبر در شنزن چین با حضور نمایندگان ۱۹ کشور از جمله ایران، هند، اندونزی، تایلند، ازبکستان، بلاروس، تاجیکستان، مغولستان و ... آغاز شد.

این اجلاس پیرو پیشنهاد رییس جمهور چین درسال ۲۰۱۳ مبنی بر ایجاد جاده و کمربند اقتصادی واحیای جاده ابریشم برگزار می شود.

مهدی حسینی نماینده سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نماینده کشورمان در این اجلاس سخنرانی کرد و دیدگاه های کشورمان در این باره را بیان کرد.

حسینی در سخنان خود بر تقویت صلح و گسترش همکاری دو وچند جانبه، گسترس چرخه اقتصاد آبی کم کربن و سبز در قالب جاده ابریشم تاکید کرد.

موضوع دیگری که وی بدان اشاره کرد، چالش های زیست محیطی چون کمبود آب، طوفان های گرد وغبار، در خطر بودن تنوع زیستی وهمچنین فرصت های خوب موجود برای فعالیت در این زمینه بود.

چین در راستای گسترش فعالیت های اقتصادی وتجاری خود این ابتکار را دنبال می کند و هدف اصلی گسترش تجارت و بازرگانی در همه زمینه هاست. این موضوع میتواند فرصت وچالش های متنوعی را برای کشورهای حاشیه جاده ابریشم قدیم وکمربند اقصادی جدید بویژه ایران ایجاد کند. طرح «یک کمربند- یک جاده» شامل کمربند اقتصادی جاده ابریشم و راه ابریشم دریایی قرن بیست و یکم است. براساس ارزیابی اولیه، جمعیت کل کشورهای مسیر «یک کمربند- یک جاده» نزدیک به ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر است. کل اقتصاد این کشورها حدود ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار ارزش دارد که به ترتیب ۶۳ و۲۹درصد از جمعیت و اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده است.

در ماه‌های سپتامبر و اکتبر سال ۲۰۱۳ میلادی، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در جریان دیدار از کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوب شرقی، پیشنهاد مهم ایجاد مشترک «کمربند اقتصادی جاده ابریشم» و «احیای جاده ابریشم دریایی قرن بیست و یکم» را مطرح کرد.

پس از آن این دو پیشنهاد در قالب طرح«یک کمربند- یک جاده» مطرح شد. بیست و یکم ماه مه سال ۲۰۱۴ میلادی شی جین پینگ در سخنرانی خود در نشست سران سیکا در شانگهای خاطر نشان کرد، چین همراه با کشورهای دیگر ضمن تسریع روند ایجاد «نوار اقتصادی جاده ابریشم» و «جاده ابریشم دریایی قرن بیست و یکم»، برای راه‌اندازی هرچه سریع‌تر بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیا و شرکت فعال در روند همکاری منطقه‌ای و تحقق توسعه هماهنگ و امنیت در آسیا تمام تلاش خود را به کار خواهد بست.

بیست و هشتم ماه مارس سال ۲۰۱۵ میلادی، شی جین پینگ در مجمع آسیایی بوآئو سخنرانی مهمی ایراد کرد. وی به طور مفصل راهبرد «یک کمربند- یک جاده» را برای شرکت کنندگان توضیح داد. در این میان، وزارتخانه‌های چین نیز به طور مشترک سند «دورنما و عملیات پیشبرد مشترک ایجاد کمربند اقتصادی جاده ابریشم و جاده ابریشم دریایی قرن بیست و یکم» را منتشر کردند.

در این سند، مواردی نظیر رسیدن به اصول و چارچوب مشترک و محوریت و مکانیسم‌های لازم برای همکاری‌، گرایش به سیاست درهای باز و محور فعالیت‌های چین مطرح شد که سبب شده طرح «یک کمربند- یک جاده» مورد توجه طرف‌های مختلف قرار گیرد.