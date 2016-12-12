کوهرنگ جایگاه عرضه بنزین ندارد/ مسافران سوخت همراه داشته باشند

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری مهمترین منطقه گردشگر این استان به شمار می‌رود که جاذبه‌های گردشگری طبیعی و تاریخی بسیاری را در دل خود جای داده است.

کوهرنگ یکی از شهرستان های کوهستانی و مرتفع کشور بوده و قله بلند زردکوه را در خود جای داده است.

بیشتر جمعیت شهرستان کوهرنگ روستایی و عشایری است و هم اکنون این شهرستان دارای سه بخش بازفت، دوآب صمصمامی و بخش مرکزی است که هشت دهستان را در دل خود جای داده است.

هر ساله مسافران بسیاری راهی این شهرستان می شوند تا از جاذبه های گردشگری این منطقه دیدن کنند. اگرچه طی سال های گذشته به توسعه زیرساخت های گردشگری در این شهرستان توجه بسیار خوبی شده است و احداث سه هتل در این منطقه نقش مهمی در جذب مسافران و گردشگران در این منطقه داشته اما این منطقه همچنان نیازمند سرمایه گذاری و توسعه زیر ساخت ها است.

در این شهرستان جایگاه عرضه بنزین و یا مجتمع خدمات رفاهی بین راهی که در آن بنزین عرضه شود وجود ندارد.

کوهرنگ شهرستان گردشگری استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود که متاسفانه یک جایگاه عرضه بنزین استاندارد ندارد بخشدار مرکزی کوهرنگ در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: کوهرنگ شهرستان گردشگری استان چهارمنحال و بختیاری به شمار می رود که متاسفانه یک جایگاه عرضه بنزین استاندارد ندارد.

فرزاد حسینی عنوان کرد: تنها در شهر چلگرد یک مغازه فروش فرآورده های نفتی با گذاشتن یک عدد نازل بنزین در مغازه خود اقدام به فروش بنزین می کند.

وی بیان کرد: صف های طولانی در این منطقه ایجاد می شود و رانندگان مجبور هستند برای بنزین زدن در این مغازه با دنده عقب، خودرو را کنار نازل ببرند و این امر مشکلات بسیاری برای رانندگان ایجاد کرده است.

وی گفت: احداث یک جایگاه عرضه بنزین در کوهرنگ توسط یک متقاضی مورد توجه قرار گرفته است اما به علت اینکه تسهیلات برای احداث این جایگاه هنوز پرداخت نشده پیشرفت فیزیکی آنچنانی نداشته است.

وی گفت: مسافران باید با باک پر از سوخت وارد این شهرستان بشوند تا مشکلی برای آنها پیش نیاید.

جایگاه عرضه بنزین به زودی در این شهرستان احداث می شود

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی چهارمحال و بختیاری نیز در این زمینه گفت: شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری جایگاه عرضه بنزین ندارد.

مجتبی سرداری افزود: تمامی شهرستان های این استان بجز کوهرنگ از جایگاه عرضه بنزین برخوردار هستند.

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی چهارمحال و بختیاری در ادامه عنوان کرد: با تصمیمات و برنامه ریزی های صورت گرفته به زودی جایگاه عرضه بنزین در این شهرستان افتتاح خواهد شد.

شهرستان کوهرنگ در چهارمحال و بختیاری ظرفیت های گردشگری بسیاری در تمام طول سال دارد که هم اکنون در نیمه دوم سال پیست اسکی کوهرنگ مهمترین ظرفیت گردشگری زمستانی این شهرستان به شمار می رود.

مسافران بسیاری در طول زمستان به این منطقه سفر می کنند تا از جاذبه های زمستانی این منطقه بهره بگیرند.

احداث مجتمع های خدمات بین راهی از ظرفیت هایی درآمدزا در این منطقه به شمار می رود که می تواند مورد توجه سرمایه گذاران قرار بگیرد.