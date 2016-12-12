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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۹:۲۱

جلیلی در دیدار با رمضان عبدالله:

آمریکا بدنبال جلوگیری از تکرار موفقیت های محور مقاومت است

آمریکا بدنبال جلوگیری از تکرار موفقیت های محور مقاومت است

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی گفت: گروه های تروریستی پیاده نظام امریکا و رژیم صهیونیستی هستند تا پیروزی های مقاومت در جنگهای ۳۳ روزه و ۲۲ روزه تکرار نشود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان عبدالله دبیرکل جنبش جهاد فلسطین عصر یکشنبه با سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار جلیلی گفت: فلسطین محور وحدت جهان اسلام است و پشتیبانی از مقاومت فلسطین می تواند موجب همبستگی امت اسلامی شود.

وی افزود: گروه های تروریستی پیاده نظام امریکا و رژیم صهیونیستی هستند تا پیروزی های مقاومت در جنگهای ۳۳ روزه و ۲۲ روزه تکرار نشود.

در این دیدار همچنین رمضان عبدالله نیز با تشکر از حمایتهای جمهوری اسلامی ایران، طرح اخیر جهاد اسلامی را برای فراگیر شدن انتفاضه تشریح کرد.

کد مطلب 3847790

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