برنامه کامل اجراهای جشنواره موسیقی «پیامبر مهربانی» اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگسراهای اندیشه، ارسباران، فردوس، بهمن، بهاران و خاوران از دوشنبه ۲۲ تا چهارشنبه ۲۴ آذرماه میزبان گروه های داخلی و خارجی شرکت کننده در دومین جشنواره بین المللی موسیقی «پیامبر مهربانی» سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است.

برنامه کامل اجراهای جشنواره که ساعت ۱۸ میزبان مخاطبان و گروه های شرکت کننده می شود، به شرح زیر اعلام شده است:

دوشنبه ۲۲ آذرماه

فرهنگسرای اندیشه: موسیقی دستگاهی ایران، گروه موسیقی استان ایلام، گروه موسیقی کشور ازبکستان

فرهنگسرای ارسباران: گروه موسیقی کشور الجزایر، گروه موسیقی استان کردستان، گروه موسیقی کشور تاجیکستان

فرهنگسرای فردوس: گروه موسیقی کشور پاکستان، گروه موسیقی استان خوزستان (اهواز)، گروه موسیقی استان گلستان (ترکمن صحرا)

فرهنگسرای بهمن: گروه موسیقی کشور قزاقستان، گروه موسیقی استان خوزستان (بهبهان)، گروه موسیقی استان خراسان رضوی

فرهنگسرای بهاران: گروه موسیقی کشور قرقیزستان، گروه موسیقی استان گلستان (علی آباد کتول)، گروه موسیقی استان مرکزی

فرهنگسرای خاوران: گروه موسیقی کشور افغانستان، گروه موسیقی استان خراسان جنوبی، گروه موسیقی کشور تونس

سه شنبه ۲۳ آذرماه

فرهنگسرای اندیشه : گروه موسیقی کشور قرقیزستان، گروه موسیقی استان گلستان (علی آباد کتول)، گروه موسیقی استان مرکزی

فرهنگسرای ارسباران: موسیقی دستگاهی ایرانی، گروه موسیقی استان ایلام، گروه موسیقی کشور ازبکستان

فرهنگسرای فردوس: گروه موسیقی کشور الجزایر، گروه موسیقی استان کردستان، گروه موسیقی کشور تاجیکستان

فرهنگسرای بهمن: گروه موسیقی کشور افغانستان، گروه موسیقی استان خراسان جنوبی، گروه موسیقی کشور تونس

فرهنگسرای بهاران: گروه موسیقی کشور قزاقستان، گروه موسیقی استان خوزستان (بهبهان)، گروه موسیقی استان خراسان رضوی

فرهنگسرای خاوران: گروه موسیقی کشور پاکستان، گروه موسیقی استان خوزستان (اهواز)، گروه موسیقی استان گلستان (ترکمن صحرا)

چهارشنبه ۲۴ آذرماه

فرهنگسرای اندیشه : گروه موسیقی کشور افغانستان، گروه موسیقی استان خراسان جنوبی، گروه موسیقی کشور تونس

فرهنگسرای ارسباران: گروه موسیقی کشور قرقیزستان، گروه موسیقی استان گلستان (علی آباد کتول)، گروه موسیقی استان مرکزی

فرهنگسرای فردوس: موسیقی دستگاهی ایران، گروه موسیقی استان ایلام، گروه موسیقی کشور ازبکستان

فرهنگسرای بهمن: گروه موسیقی کشور الجزایر، گروه موسیقی استان کردستان، گروه موسیقی کشور تاجیکستان،

فرهنگسرای بهاران: گروه موسیقی کشور پاکستان، گروه موسیقی استان خوزستان (اهواز)، گروه موسیقی استان گلستان (ترکمن صحرا)

فرهنگسرای خاوران: گروه موسیقی کشور قزاقستان، گروه موسیقی استان خوزستان (بهبهان)، گروه موسیقی استان خراسان رضوی

آیین اختتامیه دومین جشنواره بین المللی موسیقی پیامبر مهربانی ساعت ۱۸:۳۰ روز پنجشنبه ۲۵ آذرماه در مرکز همایش های بین المللی شهید آوینی فرهنگسرای بهمن برگزار می شود.