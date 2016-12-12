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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۹:۳۰

برنامه کامل اجراهای جشنواره موسیقی «پیامبر مهربانی» اعلام شد

برنامه کامل اجراهای جشنواره موسیقی «پیامبر مهربانی» اعلام شد

دومین جشنواره بین المللی موسیقی «پیامبر مهربانی» از امروز دوشنبه ۲۲ آذرماه با اجرای چند گروه موسیقی نواحی ایرانی و گروه هایی از کشورهای خارجی در ۶ فرهنگسرای تهران آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگسراهای اندیشه، ارسباران، فردوس، بهمن، بهاران و خاوران  از دوشنبه ۲۲ تا چهارشنبه ۲۴ آذرماه میزبان گروه های داخلی و خارجی شرکت کننده در دومین جشنواره بین المللی موسیقی «پیامبر مهربانی» سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است.

برنامه کامل اجراهای جشنواره که ساعت ۱۸ میزبان مخاطبان و گروه های شرکت کننده می شود، به شرح زیر اعلام شده است:

دوشنبه ۲۲ آذرماه

فرهنگسرای اندیشه: موسیقی دستگاهی ایران، گروه موسیقی استان ایلام، گروه موسیقی کشور ازبکستان

فرهنگسرای ارسباران: گروه موسیقی کشور الجزایر، گروه موسیقی استان کردستان، گروه موسیقی کشور تاجیکستان

فرهنگسرای فردوس: گروه موسیقی کشور پاکستان، گروه موسیقی استان خوزستان (اهواز)، گروه موسیقی استان گلستان (ترکمن صحرا)

فرهنگسرای بهمن: گروه موسیقی کشور قزاقستان، گروه موسیقی استان خوزستان (بهبهان)، گروه موسیقی استان خراسان رضوی

فرهنگسرای بهاران: گروه موسیقی کشور قرقیزستان، گروه موسیقی استان گلستان (علی آباد کتول)، گروه موسیقی استان مرکزی

فرهنگسرای خاوران: گروه موسیقی کشور افغانستان، گروه موسیقی استان خراسان جنوبی، گروه موسیقی کشور تونس

سه شنبه ۲۳ آذرماه

فرهنگسرای اندیشه : گروه موسیقی کشور قرقیزستان، گروه موسیقی استان گلستان (علی آباد کتول)،  گروه موسیقی استان مرکزی

فرهنگسرای ارسباران: موسیقی دستگاهی ایرانی، گروه موسیقی استان ایلام، گروه موسیقی کشور ازبکستان

فرهنگسرای فردوس: گروه موسیقی کشور الجزایر، گروه موسیقی استان کردستان، گروه موسیقی کشور تاجیکستان

فرهنگسرای بهمن: گروه موسیقی کشور افغانستان، گروه موسیقی استان خراسان جنوبی، گروه موسیقی کشور تونس

فرهنگسرای بهاران: گروه موسیقی کشور قزاقستان، گروه موسیقی استان خوزستان (بهبهان)، گروه موسیقی استان خراسان رضوی

فرهنگسرای خاوران: گروه موسیقی کشور پاکستان، گروه موسیقی استان خوزستان (اهواز)، گروه موسیقی استان گلستان (ترکمن صحرا)

چهارشنبه ۲۴ آذرماه

فرهنگسرای اندیشه : گروه موسیقی کشور افغانستان، گروه موسیقی استان خراسان جنوبی، گروه موسیقی کشور تونس

فرهنگسرای ارسباران: گروه موسیقی کشور قرقیزستان، گروه موسیقی استان گلستان (علی آباد کتول)، گروه موسیقی استان مرکزی

فرهنگسرای فردوس: موسیقی دستگاهی ایران، گروه موسیقی استان ایلام، گروه موسیقی کشور ازبکستان

فرهنگسرای بهمن: گروه موسیقی کشور الجزایر، گروه موسیقی استان کردستان، گروه موسیقی کشور تاجیکستان،

فرهنگسرای بهاران: گروه موسیقی کشور پاکستان، گروه موسیقی استان خوزستان (اهواز)، گروه موسیقی استان گلستان (ترکمن صحرا)

فرهنگسرای خاوران: گروه موسیقی کشور قزاقستان، گروه موسیقی استان خوزستان (بهبهان)، گروه موسیقی استان خراسان رضوی

آیین اختتامیه دومین جشنواره بین المللی موسیقی پیامبر مهربانی ساعت ۱۸:۳۰ روز پنجشنبه ۲۵ آذرماه در مرکز همایش های بین المللی شهید آوینی فرهنگسرای بهمن برگزار می شود.

کد مطلب 3847792
علیرضا سعیدی

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