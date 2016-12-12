نشست نقش مشارکت مردمی در حفظ محیط زیست در چابهار برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، در این نشست محمد درویش مدیرکل دفتر مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، ضمن معرفی اهداف سازمان در خصوص چگونگی تعامل و نتایج حاصله و تجربه های بدست آمده در برخی از استانها گفتگو کرد.

درویش ادامه داد: برنامه های متنوعی در خصوص مشارکت مردمی در استانها و سطح کشور در دستور کار داریم، زبان علم، بهترین و تواناترین استناد و دلیل برای تحقق اهداف مشارکت مردمی در اجرا و پذیرش آن از طریق مجامع، سازمانها و کلیت جامعه است.

مدیرکل دفتر مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: برنامه های متنوعی از قبیل سه شنبه های بدون خودرو، مسابقه عکاسی (من، دوچرخه و مدرسه)، مدارس محیط زیستی و ... را در برنامه داریم که در گام های مختلف و با مشارکت مردمی توانسته ایم بسیاری از سازمانها و اقشار مختلف مردم را در این امر، همراه و پشتیبان سازیم.

فرصت فعلی دولت و حمایتهای رهبر انقلاب مهمترین فرصت برای محیط زیست کشور است

در ابتدای این نشست، مدیرکل حراست سازمان حفاظت محیط زیست نیز در خصوص لزوم مشارکت مردم و برنامه ریزی دقیق در تحقق اهداف سازمانی تاکید کرد.

جزینی زاده با بیان اینکه کلید موفقیت در همه فعالیت های ملی و بین المللی در رسیدن به اهداف تعریف شده در حوزه مدیریت حفاظت محیط زیست، مشارکت مرذم است، گفت: مقام عالی سازمان نیز بر مشارکت مردم به معنای واقعی نه در حد شعار و برگزاری همایش تاکید دارد.

وی ادامه داد: بایستی شرایطی فراهم کنیم که همه زنان و مردان ایرانی همصدا و یّد واحد در تصمیم سازی و تصمیم گیری های محیط زیست نقش بسزایی داشته باشند،

به گفته جزینی زاده، امروز افزایش کمی سمن ها در سطح کشور به همراه بار و غنای کاری، نشان از این بار مهم در دولت تدبیر و امید می باشد، شرایط فعلی کشور و حمایتهای مقام معظم رهبری، رویکرد زیست محیطی دولت دلسوز و تلاشهای دکتر ابتکار، مهمترین فرصت است و نباید این فرصت را از دست داد.

مدیرکل حراست سازمان حفاظت محیط زیست افزود: اگر مشارکت مردم در حفظ محیط زیست کم رنگ باشد ولی قوی ترین امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و مدرن ترین تکنولوژی را در اختیار داشته باشیم، فعالیت های ما عقیم خواهند ماند. ما باید ابتدا از خودمان، و سپس مسئولین بصورت فرابخشی و سپس به سراغ مردم برویم و این باور را ایجاد کنیم که اگر آب، هوا و زمین سالم می خواهیم خودمان باید وارد شویم.

جزینی زاده ادامه داد:سمن بدلیل طرح مشکلات و کمبودها، کاستی و ضعف مدیریت ها ممکن است مورد قبول بعضی مدیران قرار نگیرند ولی ما بایستی صعه صدر و تحمل و انتقاد پذیری را در وجود خودمان باور کنیم.

وی خاطرنشان کرد: بررسی های روان شناختی نشان می دهد در ایران هرگاه افراد فرصت بیان اندیشه ها و حضور در صحنه ها را پیدا کردند، در تصمیماتی که در سرنوشت خودشان اثر داشته، نوآوری، خلاقیت و مسئولیت پذیری و همراهی با حکومت به اوج خود رسیده است. بیاییم به مردم اعتماد کنیم که ولی نعمت ما هستند.

موهبتی فرماندار ویژه چابهار هم در این جلسه ضمن ارائه آماری از وضعیت اقتصادی جمعیتی فرهنگی و جغرافیایی منطقه چابهار بر لزوم ارتباط بهتر گروههای فعال در سطح کشور و لزوم استفاده از تجربیات یکدیگر تاکید کرد.

موهبتی افزود: مشارکت مردمی و حضور فعال سمن ها می تواند علاوه بر حل مسائل محیط زیستی می تواند بسیاری از مسائل اجتماعی، اقتصادی و مشارکتی را تحت پوشش بگیرد و از طریق آن، مشارکت مردمی در همه ی زمینه ها به حداکثر خود برساند.

مردم باید برای حفاظت از میراث طبیعی خود وارد عمل شوند

بنا بر این گزارش، در آغاز نشست تعاملی مشارکت مردمی و سمن ها در تحقق اهداف سازمان، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، ضمن خیرمقدم و خوش آمدگویی به مدعوین نشست، گزارشی از وضعیت محیط زیست و معرفی گونه های منحصر بفرد حیات وحش استان سیستان و بلوچستان از قبیل: خرس سیاه، سنجاب راه راه، تمساح پوزه کوتاه(گاندو) و تنوع اقلیمی و ... ارائه کرد.

محمودی با بیان اینکه هدف نهایی توسعه پایدار همان عدالت اجتماعی است آن هم عدالت اجتماعی و با رعایت حقوق بین الملل یعنی رعایت حقوق همه ی نسلها آینده ، افزود: انسان محور توسعه است، توسعه درست و منطقی بر اهداف پایداری بوسیله انسانی اتفاق خواهد افتاد که آموزش دیده باشد، چرا که آگاهی در پی آموزش و دانش اتفاق می افتد، به این دلیل که در چرخه مدیریت توسعه پایدار، رکن اصلی و اساسی آموزش و توسعه آگاهی است.

وی خاطرنشان کرد: زمان آن رسیده است که مردم را وارد کار کنیم تا از میراث طبیعی خودشان حفاظت کنند که اتفاقا مردم با بسیار مشتاق هستند زیرا مردم ما جریان سازترین و پرشورترین مردم اند، ما صاحب بزرگترین حرکت مردمی تاریخ هستیم.