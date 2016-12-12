 ۱۰ شهرستان خوزستان مجری فاز دوم طرح تحول سلامت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل ایدنی صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روز گذشته دهمین جلسه ستاد اجرایی طرح تحول سلامت در خصوص برنامه تأمین مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری را در دانشگاه برگزار کردیم.

وی افزود: به صورت کلی فعالیت های فاز اول طرح را مرور و برنامه های سال آینده را نیز بررسی کردیم. در سال اول از یکم مهرماه سال گذشته تا ۳۶ شهریورماه امسال ۴۲ مرکز خدمات سلامت، ۶۵ پایگاه سلامت و ۲۴۰ مراقب سلامت و ۴۹۳ نیروی پشتیبانی را در مجموع در حوزه نیروی انسانی طرح تحول سلامت فعال کردیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز تصریح کرد: در فاز دوم تعداد مراکز خدمات سلامت ۲۹، پایگاه سلامت ۵۵، مراقب سلامت ۲۴۱ و سایر نیروها ۳۲۴ نفر هستند که در سال دوم باید انجام دهیم.

ایدنی خبر داد: تعداد کل مراکز خدمات جامع سلامت ۶۷ مرکز، پایگاه سلامت ضمیمه فعال ۶۷ و همچنین ۱۱۶ پایگاه غیرضمیمه داریم.

وی بیان کرد: ۱۰ شهرستان مجری این برنامه هستند و جمعیت شهری تحت پوشش حدود دو میلیون و ۴۱ هزار و ۹۴۳ نفر و جمعیت حاشیه نشین هم یک میلیون و ۲۹۰ هزار نفر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به اینکه در سال اول اجرای طرح قرارداد به صورت برون سپاری پایگاه های سلامت و خرید خدمت بوده است، گفت: بر اساس ساختار نیروی انسانی که داشتیم، ۷۰ پزشک، ۶۳ کارشناس تغذیه، ۷۱ کارشناس روانشناسی بالینی، ۱۳۹ کارشناس بهداشت محیط و حرفه ای، ۵۹ پرستار، ۷۱ مدیر اجرایی، ۶۹ نیروی پذیرش، ۶۱ مراقب سلامت مرد، ۶۹ نیروی آزمایشگاه، ۶۶ نیروی خدماتی و همچنین در مراقبت های سلامت پایگاه های غیرضمیمه ۴۸۱ نفر را جذب کردیم.

ایدنی با اشاره به اینکه یک هزار و ۲۱۹ نفر در طرح تحول سلامت در حوزه شهری جذب شدند، عنوان کرد: یک سری خدمات خاص اجرایی هم انجام شد و به ویژه توانستیم زیرساخت الکترونیک را برای ۶۶ مرکز جامع خدمات سلامت و ۱۰۹ پایگاه سلامت فراهم کنیم و حدود ۳۳۴ رایانه را در مراکز جامع خدمات سلامت، ۳۱۵ رایانه در پایگاه های سلامت و ۱۸۵ رایانه را در پایگاه های سلامت ضمیمه مستقر کنیم.

وی با اشاره به راه اندازی دو آزمایشگاه و ۳۷ مرکز نمونه گیری ادامه داد: راه اندازی حدود ۲۰ واحد دندانپزشکی، دو مرکز ترک دخانیات اقدام به تعمیر و تجهیز هفت مرکز آموزش بهورزی و راه اندازی دو مرکز جدید کردیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز یادآور شد: در تمام شهرستان های مجری، برنامه ریزی برای حرکت به سمت خرید و تجهیز آزمایشگاه ها در حال انجام است. همچنین زنجیره سرمای واکسن شهرستان و کنترل هوشمند درتمام شهرستان ها فراهم شد.

ایدنی خبر داد: یک تفاهم نامه خوب بین استانداری خوزستان و وزارت بهداشت انجام شده تا قریب به ۱۰۰ میلیارد تومان برای احداث مراکز بهداشتی، خانه های بهداشت، مراکز جامعه خدمات بهداشتی و پایگاه های سلامت هزینه می شود.

وی اضافه کرد: یکی از برنامه ها این است که پوشش دندانپزشک را در واحدهای شهری آن هم در سال دوم اجرای طرح به ۴۷ نفر و تعداد پزشکان را به ۱۳۲ نفر ارتقا دهیم.

لزوم کنترل فعال بهداشت محیط

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به لزوم کنترل فعال بهداشت محیط گفت: در برنامه ریزی های آتی افزایش واحدهای سلامت دهان و دندان در مراکز معین چون یکی از معضلات بهداشتی خدمات دهان و دندان است و خدمات دندانپزشکی هزینه های بسیاری به خانوارها تحمیل می کند را نیز در دستور کار داریم.

ایدنی بیان کرد: زیرساخت های لازم برای شناسنامه الکترونیک سلامت فراهم کردیم تا ۱۰۰ درصد افراد تحت پوشش دارای این شناسنامه باشند. کلیه خدمات و سوابق بیماری با شماره ملی فرد ثبت می شود.

وی عنوان کرد: تست های غربالگری که لازم است برای بیماری های قلبی ـ عروقی، متابولیک، سنجش قندخون، چربی، سرطان ها، دیابت، چاقی، اطلاعات روانپزشکی و همچنین غربالگری برای بیمارانی که با اختلاط تغذیه همراه هستند، انجام شده و در آینده هم می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز تصریح کرد: هدفمان این است تا خدمات سلامت را که در شهر به صورت غیرفعال انجام می شد (بیمار باید به مراکز مراجعه می کردند) به فعال تغییر دهیم و خودمان مردم را برای دریافت این خدمات بهداشتی و سلامت فراخوان کنیم.

ایدنی خبر داد: در حاشیه شهر پوشش ۱۰۰ درصدی و ارائه خدمات بهداشتی و سلامت را به صورت فعال انجام می دهیم. در ساختار حاشیه شهر هم ایجاد تغییرات ساختاری و هم محتوایی و در درون شهرها ترمیم ساختار را در کنار تغییرات محتوایی در مأموریت ها انجام دادیم.

وی با اشاره به لزوم فعال شدن پرونده الکترونیک برای تمامی افراد ادامه داد: ورود اطلاعات خانوارها در سامانه سیب (سیستم یکپارچه بهداشتی) در حال انجام است و اطلاعات تمامی افراد تحت پوشش این دانشگاه در سامانه ثبت می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز در پایان گفت: امیدوارم بتوانیم هر چه سریعتر تفاهمنامه خریداری، احداث پایگاه ها، مراکز خدماتی، خانه های بهداشتی و شهری را در سال آینده به اتمام برسانیم. این تفاهمنامه فرصت طلایی است تا بتوانیم رفع کمبود و عقب افتادگی بهداشتی در ساختار فیزیکی مراکز بهداشتی را جبران کنیم.