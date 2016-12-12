حمایت شهرداری یاسوج از طرح های پژوهشی در حوزه مدیریت شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شهرداری یاسوج، محمد علی جاوید افزود: براین اساس شهرداری یاسوج ازطرح های، پایان نامه ها و رساله های دانشجویی درحوزه مدیریت شهری حمایت و پشتیبانی می کند.

وی اظهارداشت: مرکزجامع علمی کاربردی شهرداری یاسوج به عنوان متولی فراهم سازی زیرساخت های پژوهش ومطالعات نسبت به تدوین طرح های پژوهشی و هماهنگی امورآماده همکاری است.

شهردار یاسوج گفت: پژوهش امروزدرهمه امورات زندگی شهری نقش بی بدیلی داشته و درحوزه مدیریت شهری ازساختارهای فیزیکی تا مالی و عمرانی و غیره ازضروریات است.

وی تصریح کرد: درهمین راستا برای پاسخگویی به نیاز شهری درحوزه فضای سبز، عمرانی، مالی، آموزش و سایر حوزه های دیگرمرکز آموزش و پژوهش درشهرداری یاسوج راه اندازی شده است .

جاوید افزود: محور فعالیت های مرکزآموزش و پژوهش برگزاری کلاس های علمی کاربردی برای پرسنل شهرداری، سایر شهرداریهای وشهروندان است.

شهردار یاسوج گفت: مرکزعلمی کاربردی شهرداری یاسوج در فضایی بسیار مناسب و دارا بودن سالن های آموزشی و تجهیزات مناسب راه اندازی شده است.

وی ازامضاء تفاهم نامه همکاری با دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کهکیلویه و بویراحمد خبرداد وافزود: براساس این تفاهم نامه مرکز علمی کاربردی شهرداری یاسوج مجری برگزاری دوره های آموزشی شهرداریهای استان انتخاب و معرفی شده است.

شهردار یاسوج گفت: امروز شهرها دربستر فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی نقش موثری درحیات شهروندان خود ایفاء می کنند و رویکرد های دانش محور و پژوهش محور درکلیه زمینه ها ازاهمیت بسیار زیادی برخورداراست .

وی بابیان اینکه اهمیت رویکردهای پژوهش محور و دانش بنیان درحوزه شهری به حدی است که منجر به توسعه مفاهیمی مانند شهرهای دانش معیار شده افزود:اکنون با توسعه این رویکرد مرکز پژوهش شهرداری یاسوج به مکانی برای آموزش و تبادل دانش درحوزه شهری تبدیل شده است .

به گفته وی برای اجرای طرح های پژوهشی، شهرداری یاسوج با محدودیت مالی روبه رو نیست.