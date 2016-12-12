به گزارش خبرنگار مهر ، افشین بیابانگرد و یوسف قادریان به عنوان فرنگی‌کاران اوزان ۷۱ و ۸۰ کیلوگرم ایران در رقابتهای جهانی اوزان غیر المپیکی در همان گام نخست با قبول شکست، حذف شدند. این ناکامی به ویژه در خصوص یوسف قادریان دارنده مدال برنز رقابتهای جهانی ۲۰۱۵ لاس وگاس تا حدی غیر قابل پیش بینی بود.

در این راستا شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی طی روزهای آینده پس از دریافت گزارش کتبی کادر فنی از عملکرد این دو ملی پوش، تشکیل جلسه خواهد داد تا به عوامل و دلایل این ناکامی رسیدگی کند.

افشین بیابانگرد در نخستین مبارزه خود مقابل «وارشام بورانیان» از ارمنستان با نتیجه ۲ بر ۲ شکست خورد و یوسف قادریان هم در همان دور نخست در برابر «الکس میشل بیوربرگ» از سوئد با نتیجه ۱۱ بر ۲ مغلوب شد.

رقابت‌های جهانی کشتی آزاد و فرنگی در اوزان غیرالمپیکی در روزهای ۲۰ و ۲۱ آذرماه به میزبانی مجارستان برگزار شد.