لباس های کهنه سوخت هواپیما می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیکی آسین ریویو، شرکت هواپیمایی «آل نیپون ایرویز» که دومین شرکت هواپیمایی بزرگ این کشور به حساب می آید، مشغول همکاری با یک شرکت بازیافت به نام « Jeplan» است تا ۲۰۲۰ میلادی یک منبع جایگزین انرژی بیابد.

درهمین راستا این شرکت بازیافت با برخی خرده فروشان بزرگ مانند Aeon و Muji در حوزه جمع آوری لباس های کهنه در بیش از هزار فروشگاه سراسر ژاپن همکاری می کند.

« میچیکو لاموتو» که این شرکت را در ۲۰۰۷ میلادی تاسیس کرده، پنج سال وقت صرف خلق نوعی «بیواتانول» از تی شرت ها و لباس های جین قدیمی کرد.

بالاخره لاموتو توانست سال گذشته فناوری بیابد که مولکول های شکر در کتان را شکسته و به الکل تبدیل می کند.

در حال حاضر Jeplan یک واحد سوخت آزمایشی ساخته و اعلام کرده است تا ۲۰۲۰ میلادی پروازهای آزمایشی را انجام خواهد داد که با ترکیب سوخت معمولی و سوخت مبتنی بر کتان هستند. کارخانه تجاری تولید این نوع سوخت نیز تا ۲۰۳۰ میلادی تاسیس خواهد شد.

از این فناوری برای تبدیل انواع دیگر زباله مانند کاغذ به سوخت نیز استفاده شده است.