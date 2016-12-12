مدافع پیشین استقلال نیم فصل دوم به تبریز می رود

به گزارش خبرنگار مهر، حنیف عمران زاده بعد حضور 8 ساله در استقلال، ابتدای این فصل به ناچار از جمع آبی پوشان جدا شد تا در تیم لیگ یکی «خونه به خونه» توپ بزند. تیمی که می‌توانست و می‌تواند یکی از مدعیان اصلی صعود به لیگ برتر باشد.

با نزدیک شدن به پنجره نقل و انتقالات زمستانی، گمانه زنی‌های زیادی در خصوص نقل و انتقالات نیم فصل صورت می‌گیرد. اما یکی از انتقالات بسیار محتمل در نیم فصل دوم، انتقال حنیف عمران‌زاده از تیم خونه به خونه بابل به تیم گسترش فولاد تبریز است.

گویا جدایی سید محسن حسینی مدافع میانی تیم گسترش از این تیم در نیم فصل دوم و حضورش در یک تیم تهرانی بسیار جدی شده و گسترشی‌ها به منظور پر کردن جای خالی این بازیکن در نظر دارند کاپیتان تیم خونه به خونه بابل را به خدمت بگیرند.