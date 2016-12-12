بازسازی چهره شاه افسانه ای اسکاتلند با فناوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، وی یک جنگجوی دلاور و به علت نبرد با اشغالگران انگلیسی و سرکوب شورش های داخلی از جمله قهرمانان مردم اسکاتلند محسوب می شود. اما اطلاعات دقیقی در مورد چهره وی در دسترس نبوده است.

سرانجام با تلاش های محققان دانشگاه های گلاسکو و Liverpool John Moores چهره رابرت بروس به صورت دیجیتال بازسازی شده است. این گروه محقق به سرپرستی دکتر مارتین مک گرگور ابتدا از فناوری بازسازی دیجیتالی CGI برای طراحی جمجمه این پادشاه استفاده کردند که تقریبا به طور کامل در موزه Hunterian لندن موجود است.

جمجمه یادشده در سال ۱۸۱۸ یا ۱۸۱۹ از مقبره ای در Dunfermline Abbey اسکاتلند خارج شده و پس از تهیه نمونه ای از آن به داخل مقبره بازگردانده شده بود.

با استفاده از این نمونه موجود، محققان ساختار عضلات صورت را بازسازی کرده و ویژگی های چهره این پادشاه را مشخص کردند و البته با توجه به اینکه جمجمه یادشده واقعی نیست استخراج دی ان ای از آن برای تعیین دقیق موی سر و رنگ پوست یا چشم ممکن نبوده است. اما تصویر به دست آمده از این بازسازی واقع بینانه ترین تصویر از وی تا به امروز محسوب می شود.

بازسازی مذکور نوشته های مورخان را در مورد بیماری شاه مذکور تایید می کند. رابرت بروس مرد قدرتمندی بوده، اما از بیماری جذام رنج می برده و بدشکل بودن فک بالا و بینی وی این موضوع را ثابت می کند.