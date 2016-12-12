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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۰

معاون فرماندار شادگان:

مخترع جوان شادگانی در انتظار ثبت ۴ اختراع خود است

مخترع جوان شادگانی در انتظار ثبت ۴ اختراع خود است

شادگان - معاون فرماندار شادگان از مخترع جوان شادگانی در انتظار ثبت چهار اختراع خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله آلبوغبیش صبح امروز دوشنبه در جلسه ستاد پژوهش این شهرستان از مخترع جوان شادگانی که در جلسه حضور داشت تقدیر و تشکر کرد و گفت: این جوان خلاق و مخترع با چهار اختراع مهم در انتظار ثبت اختراعات خود است.

وی، با اشاره به اینکه این جوان ۲۵ ساله «زین العابدین بالدی» نام دارد و از اهالی شهر دارخوین است یادآور شد: این مخترع شادگانی به سه زبان فارسی، عربی و ترکی تسلط کامل دارد و اختراعات خود را در راستای اقتصاد مقاومتی و به منظور تحقق شعار سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل عنوان کرده است.

معاون فرماندار شادگان در ادامه گفت: اختراعات این جوان مبتکر در زمینه تولید انرژی برق خودکفایی است و قابلیت تولید انبوه و صنعتی شدن را داشته و ان شاء الله پس از ثبت این اختراعات اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.

آلبوغبیش در پایان خاطرنشان کرد: ثبت مالکیت فکری و اختراعات این جوان مبتکر و خلاق لازم و ضروری است و باید زمینه رشد فکری و بروز خلاقیت برای جوانان و نوجوانان فراهم شود تا بتوانند استعدادهای خود را نشان دهند .

کد مطلب 3847812

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