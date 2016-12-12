مخترع جوان شادگانی در انتظار ثبت ۴ اختراع خود است

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله آلبوغبیش صبح امروز دوشنبه در جلسه ستاد پژوهش این شهرستان از مخترع جوان شادگانی که در جلسه حضور داشت تقدیر و تشکر کرد و گفت: این جوان خلاق و مخترع با چهار اختراع مهم در انتظار ثبت اختراعات خود است.

وی، با اشاره به اینکه این جوان ۲۵ ساله «زین العابدین بالدی» نام دارد و از اهالی شهر دارخوین است یادآور شد: این مخترع شادگانی به سه زبان فارسی، عربی و ترکی تسلط کامل دارد و اختراعات خود را در راستای اقتصاد مقاومتی و به منظور تحقق شعار سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل عنوان کرده است.

معاون فرماندار شادگان در ادامه گفت: اختراعات این جوان مبتکر در زمینه تولید انرژی برق خودکفایی است و قابلیت تولید انبوه و صنعتی شدن را داشته و ان شاء الله پس از ثبت این اختراعات اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.

آلبوغبیش در پایان خاطرنشان کرد: ثبت مالکیت فکری و اختراعات این جوان مبتکر و خلاق لازم و ضروری است و باید زمینه رشد فکری و بروز خلاقیت برای جوانان و نوجوانان فراهم شود تا بتوانند استعدادهای خود را نشان دهند .