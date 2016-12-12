دین اسلام بر یکدلی و برادری مسلمانان تاکید دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری یکشنبه شب در مراسم جشن سالروز ولادت حضرت محمد (ص) پیامبر بزرگوار اسلام و آغاز هفته وحدت که در مسجد جامع اهل سنت بندرعباس برگزار شد، با تاکید بر اینکه باید قدر وحدت و یکپارچگی موجود در هرمزگان را بدانیم، عنوان کرد: هرمزگان منادی وحدت است و اخوت بی بدیلی میان اهل سنت و شیعه در این استان وجود دارد که مایه مباهات نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی ادامه داد: باید تلاش کنیم تا روز به روز شاهد توسعه استان هرمزگان در سایه این وحدت و برادری باشیم.

استاندار هرمزگان افزود: هرمزگان از علمایی فرهیخته و پیرو پیامبر و اهل بیت (ع) و منادی وحدت برخوردار است که موجب شده وحدت شیعه و سنی در این استان مثال زدنی باشد.

جادری خاطرنشان کرد: افرادی می خواستند میان شیعه و سنی تفرقه ایجاد کنند اما با هوشیاری علمای بزرگ و تدبیر مقام معظم رهبری هیچ کدام از ترفندهای دشمنان نتوانست در میان ملت ما نفوذ کند.

وی حضرت محمد (ص) را پیامبر رحمت و مهربانی برای همه بشریت دانست و اظهار داشت: دین اسلام از ما خواسته با هم برادر و یکدل باشیم و از اختلاف دوری کنیم.

استاندار هرمزگان اضافه کرد: دولت تدبیر و امید نیز نماد ایجاد وحدت با بهره مندی از ظرفیت های تمامی اقوام و مذاهب در کشور است که این امر موجب شده همه متحد و یکدل به سوی اهداف تعیین شده تلاش کنند.