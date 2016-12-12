آغازنظارت فرآیندی ازمدارس غیردولتی/معرفی مدارس معین به عنوان الگو

مرضیه گرد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت نظارت از مدارس غیر دولتی گفت: خوشبختانه یکی از رویکردهای ما این است که نظارت ها را تنها معطوف به بحث سهمیه نکنیم.

وی افزود: در حال حاضر شرایط حساس تری بر روی نظارت ها وجود دارد اما نظارت مستمر را دنبال می کنیم.

رئیس سازمان مدارس غیر دولتی بیان کرد: به استان ها اعلام کرده ایم مدارسی که تا پایان آبان ماه اطلاعات خود را در سامانه وارد کرده اند، نظارت فرآیندی از آنها آغاز شود.

گرد بیان کرد: نظارت فرآیندی یعنی در طول سال تحصیلی در مدرسه چه فعالیت هایی انجام شده است. آیا آنچه که موسس در امر تربیت و آموزش تعهد کرده موفق بوده یا خیر؟ آیا فعالیت هایی که تعهد کرده است را اجرا می کند یا خیر؟

وی در ادامه درباره مدارس اسلامی نیز بیان کرد: یکی از اهداف سند تحول بنیادین تحقق مدارس اسلامی است تا آموزش همپای پرورش انجام گیرد.

حمایت از معرفی مدارس معین به دیگر مدارس

معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: مدارسی که توان علمی، دینی و پرورشی دارند را به عنوان مدارس معین به دیگر مدارس در مناطق محروم و خارج از کشور معرفی می کنیم.

وی بیان کرد: اگر گروهی برای معرفی مدارس معین تشکیل شوند ما از آنها حمایت خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه مدارس اسلامی الگویی برای دیگر مدارس هستند، گفت: تعداد ۴۰۰ مدرسه اسلامی در سراسر کشور داریم که ماهیت آنان عام المنفعه است. بنابراین مورد تائید آموزش و پرورش هستند و توسعه آنها در اولویت است.