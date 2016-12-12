مدافع میانی مدنظر پرسپولیس کیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، گرچه تیم پرسپولیس یکی از بهترین مدافعان میانی حال حاضر فوتبال ایران مثل سید جلال حسینی را بعنوان لیدر در اختیار دارد و خط دفاعی این تیم با خوردن تنها ۴ گل در ۱۳ بازی قبلی‌اش به رکورد بسیار جالب توجه و تحسین برانگیزدست یافته، اما همه این‌ها دلیل نمی‌شود تا برانکو ایوانکوویچ در پست مدافع میانی احساس کمبود بازیکن تخصصی نکند.

پرسپولیس با داشتن بهترین خط دفاعی لیگ برتر، تنها یک مدافع میانی تخصصی در اختیار دارد. برانکو در همه هفته‌های گذشته ناچار شده در کنار سید جلال حسینی از مدافعان غیر تخصصی استفاده کند. محمد انصاری که یک دفاع چپ تخصصی است بیشترین تعداد بازی را در کنار سید جلال حسینی دارد. حسین ماهینی و محسن ربیع خواه نیز دیگر مدافعان کناری هستند که به تناوب در کنار حسینی به بازی گرفته شده‌اند.

عملکرد خط دفاعی پرسپولیس خیلی خوب بوده، اما برانکو می‌داند با تیمی که قرار است به جز لیگ برتر در لیگ قهرمانان آسیا هم حضور داشته باشد، بدون مدافع میانی تخصصی کار سخت و طاقت فرسایی پیش رو دارد. از همین رو جذب لااقل یک مدافع میانی در پنجره نقل و انتقالات نیم فصل از اهداف اولیه سرخ ها است.

برانکو دو مدافع را در تیررس خود قرار داده تا حداقل یکی از آنها را به خدمت بگیرد. سیامک کوروشی مدافع تیم سایپای تهران که با تیم نفت سابقه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را هم دارد یکی از گزینه‌های برانکو با اولویت بالا است. مدافعی که قابلیت بازی کردن در پست هافبک دفاعی را هم دارد و باید دید آیا پرسپولیس می تواند این بازیکن را از تیم سایپا به خدمت بگیرد یا خیر.