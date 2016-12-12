به گزارش خبرنگار مهر، «خورخه فوساتی» در مصاحبه ای به تشریح شرایط تیم ملی قطر در مسابقات انتخابی جام جهانی روسیه پرداخته است و در این مصاحبه تاکید کرده که ۴ امتیاز از دو بازی ایران و ازبکستان برای قطر خوب خواهد بود.

فوساتی در خصوص تساوی تیم ملی قطر مقابل چین، گفت: از ماجرای سفر به چین می توانم یک کتاب بنویسم. زمانی که میخواستیم به این کشور برویم، در فرودگاه به ما اعلام کردند که بازیکنانی مثل «سوریا»، «تباتا»، «حسن الهیدوس»، «لویس مارتن» و «خوخی بوعلام» که بازیکنان اصلی ما هستند، نمی توانند سوار هواپیما شوند. منطقی است که فکر کنیم چینی ها می خواستند با این روش از ما امتیاز بگیرند. آنها می خواهند برای رسیدن به جام جهانی از هر حربه ای استفاده کنند.

وی درباره اینکه بعد از بازی با چین مردم معتقدند قطر نمی تواند در مسابقات خارج از خانه پیروز شود، گفت: بعضی ها مسابقه را از زمان به صدا درآمدن سوت داور تحلیل می کنند. مشخصا سرمربی از شرایط تیم و بازیکنانش شناخت ۱۰۰ درصدی دارد؛ اطلاعاتی که هواداران و مردم شاید از آن بی خبر باشند.

سرمربی تیم ملی فوتبال قطر خاطرنشان کرد: اجازه بدهید من از شما یک سئوال بپرسم. تیم ملی قطر تاکنون چندبار به چین رفته و پیروز بازگشته است؟ این اتفاق فقط یکبار افتاده است. چرا بعضی ها تصور می کنند بازی با چین ساده است و قطر باید پیروز از این کشور برگردد؟ حتی تیم ملی فتوبال ایران هم نتوانست در چین پیروز شود و با نتیجه تساوی بازگشت. تیم سوریه در حالی چین را شکست داد که فقط دو حمله داشت. ضمن اینکه تیم ایران قبل از حضور «مارچلو لیپی» در چین با این تیم مساوی کرده بود.

فوساتی در پاسخ به این سئوال که «مگر تفاوت تیم چین قبل و بعد از حضور لیپی چقدر بوده است؟» گفت: شما می توانید فیلم بازی های چین را تماشا کنید و متوجه شوید که سرمربی جدید چین چقدر چیزهای جدیدی به این تیم اضافه کرده است بخصوص اینکه لیپی مربی بزرگ و توانمندی است و روح جدیدی به تیم چین دمیده.

وی همچنین در خصوص دو مسابقه آینده تیم قطر مقابل ایران و ازبکستان، یادآور شد: برای صعود به جام جهانی لازم است که در دو بازی پیروز شویم. هرچند برای باقی ماندن در جمع مدعیان صعود چهار امتیاز هم کافی است.

«آیا منظورتان از این چهار امتیاز پیروزی مقابل ایران و تساوی برابر ازبکستان است؟» سرمربی قطر در پاسخ به این سئوال، گفت: دیدار با ایران برای من مهمترین بازی در دور برگشت انتخابی جام جهانی است. با تمام احترامی که برای ایران قائلم باید بگویم نسبت به پیروزی بر آنها خوشبینم؛ هرچند ایران تیمی قوی است و اصلا کار راحتی نداریم ولی به توانایی بازیکنان خودمان ایمان دارم.

فوساتی ادامه داد: منشا خوشبینی من دیدار رفت ایران با قطر است که در تهران برگزار شد. آن مسابقه پایاپای بود و ایران در دقایق پایانی پیروز شد. من آن موقع سرمربی قطر نبودم و قصد تحلیل این مسابقه را ندارم ولی بازیکنان قطر توانایی وقدرت خود را نشان دادند و این موضوع مرا نسبت به بازی برگشت خوشبین می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران روز سوم فروردین ماه در اولین دیدار دور برگشت مرحله نهایی انتخابی جام جهانی روسیه در دوحه میهمان تیم قطر است. دیدار رفت دو تیم با نتیجه ۲ بر صفر به سود ایران به اتمام رسیده بود.