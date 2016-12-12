آلبوم موسیقی «بیدل» منتشر شد/ اجرایی از خواننده ارکستر آکادمیک

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم موسیقی «بیدل» به آهنگسازی علی ربانی فر، تنظیم بابک شهرکی و صدای حمید خزاعی خواننده ارکستر آکادمیک تهران در دسترس علاقه مندان موسیقی قرار گرفت.

این اثر شامل ٦ قطعه به نام های «نگارا»، «خلوتیان»، «صدای نسیم»، «کوچه افسانه ها»، «گمگشته» و «صنما» است که در دستگاه ماهور و مقام های اصفهان و دشتی ساخته شده اند.

ترانه های این اثر را امین عبدالملکی وعلی ربانی فر سروده اند و در یکی از قطعات، ملودی بر روی غزلی از حضرت حافظ ساخته شده است.

بابک شهرکی ویولن، ویولن آلتو، کمانچه و پیانو، ابراهیم لطفی ویولن، کریم قربانی ویولنسل، وحید وفایی کنترباس، ناصر رحیمی فلوت، پاشا هنجنی نی، امیر حسین رضا تار و سه تار، بیتا ربانی فر سنتور، علی پژوهشگر عود، عمران فروزش دف، تمبک به عنوان نوازندگان و الهه حمیدی کُر، علی ربانی فر دکلمه و حمید خزاعی به عنوان خواننده در این اثر حضور دارند. .

بابک شهرکی صدابردار، میکس و مسترینگ، علی بزرگمهر زیبا نگاری روی جلد آلبوم، سارا عبدالملکی گرافیست، کریم الله نجفی خوشنویس و علی خزاعی عکاس دیگر عوامل تولید آلبوم «بیدل» هستند که طی سال های ۸۹ تا ۹۵ در استودیو پارت ضبط شده است.