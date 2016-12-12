ادامه کار شهردار گرگان غیرقانونی است/صادقلو مدرک ایثارگری نداشت

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – زهرا بهرامی: پس از تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان توسط مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن از سوی وزارت کشور به تمام ادارات و دستگاه‌های اجرایی اختلاف بین اعضای شورای شهر گرگان برای برکناری و یا ادامه فعالیت شهردار مرکز استان آغاز شد.

اختلافی که باعث شد اعضای شورا که خود را موافق شهردار و ادامه فعالیت وی می‌دانستند بررسی شرایط احراز ادامه فعالیت شهردار را خلاف قانون دانسته و در جلسات صحن علنی شرکت نکنند تا جایی که پنج جلسه صحن علنی به حدنصاب نرسید و با تشکیل نشدن آن حدود دو ماه لوایح و بررسی نامه‌های شهروندان به تأخیر افتاد.

درنهایت شامگاه شنبه در سیصد و سی و سومین جلسه رسمی و علنی شورای شهر گرگان این موضوع بررسی و ادامه فعالیت حسین صادقلو در سمت شهرداری به رأی گذاشته شد و هفت عضو از ۱۱ عضو حاضر بر اساس قانون و آنچه در مکاتبات با مراجع عالی رتبه تاکید شده، به ماندن شهردار رأی ندادند. موضوعی که در فاصله‌ای کوتاه با اظهارات ضدونقیض و واکنش‌های مختلف همراه بود. عده‌ای در گروه‌های تلگرامی و فضای مجازی کمپین حمایت از شهردار به راه انداختند و عده‌ای هم شجاعت سید محمد قدس مفیدی رئیس شورای شهر گرگان را مورد تحسین قراردادند.

در این میان آنچه در گروه های معروف به حامیان شهردار مطرح می شد نه واقعیتی بود که اتفاق افتاده بلکه همواره عنوان می کردند که شهردار گرگان توسط اعضای شورای شهر که مخالف توسعه استان هستند استیضاح شده است. با توجه به شایعات مطرح شده درباره عزل، برکناری یا استیضاح شهردار، و این که کار اعضای شورا چقدر با قانون مطابق بوده، با مهران فدوی، نائب رئیس شورای شهر گرگان به گفتگو نشستیم تا از کم و کیف موضوع و اتفاقات بعدی که می‌تواند در انتظار شورا و شهرداری گرگان باشد، مطلع شویم.

*ظاهراً با رأی اعضای شورا، شهردار گرگان برکنار شده است. در فضای مجازی شایع شده موضوع استیضاح در میان بوده است؟

از ۶ ماه قبل و با ابلاغ قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان توسط مجلس و ابلاغ آن به دولت بررسی شرایط احراز صلاحیت شهردار بارها مطرح شد. این قانونی یک تبصره داشت و ایثارگران از این قانون مستثنا می‌شدند. با توجه به اینکه شرایط احراز سمت شهردار و قوانین کشوی با شوراست و حتی می‌تواند این قانون را در مورد زیرمجموعه و کارکنان شهرداری هم موردبررسی قرار دهد، بارها موضوع مطرح شد.

*شما می‌فرمایید چند بار موضوع مطرح شد چرا به نتیجه نرسیدید و ۶ ماه طول کشید؟

آقای شهردار نیروی بازخرید خدمت بود که در سال ۱۳۹۲ هم که ایشان توسط ما (شورای چهارم) به‌عنوان شهردار انتخاب شد مشکلات بسیاری داشتیم تا ایشان مشغول کار شوند. پس از ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان چندین بار از شهردار خواستیم مستندات ایثارگری خود را به شورا ارائه دهد و ایشان هم هر بار اصرار داشتند این وظیفه شما نیست. پاسخ شهردار باعث شد رئیس وقت شورا (خانم نورا) ایثارگری شهردار را از ادارات مختلف و بنیاد شهید و امور ایثارگران استعلام کنند و پاسخ صریح و روشن بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و کشور این بود که از آقای حسین صادقلو هیچ سابقه‌ای در استان و کشور وجود ندارد.

*پس دیگر جای تعلل وجود نداشت و ایشان باید با شهرداری گرگان خداحافظی می‌کرد؟

ظاهراً ایشان مدارکی داشتند که به وزارت کشور ارائه کرده بودند اما هیچ‌وقت به شورا ارائه نشد. ظاهراً در زمان ریاست خانم نورا، استعلامی از کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گرفته می‌شود که تکلیف شورا در این موضوع چیست؟ تا اینکه هفته گذشته آقای محمدجواد کولیوند پاسخ‌نامه را داده و به‌صراحت اعلام می‌کند که ملاک ایثارگری استعلام از بنیاد شهید و امور ایثارگران است و دقیقاً این مورد در نامه دیگری از سوی دیوان محاسبات کشور به شورای گرگان اعلام می‌شود. حتی آقای کولیوند در نامه خود خطاب به ریاست شورا اعلام کرده‌اند که مسئول اجرای قانون شوراست و شرایط احراز باید موردبررسی قرار گیرد.

*اگر درست متوجه شده باشم شما معتقدید در سیصد و سی و سومین جلسه صحن علنی شورا شرایط احراز سمت آقای شهردار موردبررسی قرار گرفت؟

بله دقیقاً همین‌طور است. موضوع طرح شد و اعضا نظرات مختلفی داشتند که درنهایت نظرات جمع‌بندی شده و به مراجع بالاتر (فرمانداری و استانداری) اعلام شد. شورا آن قسمت از کار را که وظیفه آن بوده انجام داده و حالا هم باید منتظر اعلام نظرات مراجع بالادستی باشیم.

همه این اتفاق‌ها در جهت سازندگی و توسعه شهر است و جای نگرانی وجود ندارد.

*برخلاف نظر شما عده‌ای نگران هستند و ظاهراً در فضای مجازی هم با تصمیم گرفته‌شده از سوی شورا مخالف هستند.

عده‌ای منتظرند آب گل‌آلود شود و ماهی خودشان را بگیرند. هرچند تعبیر قشنگی نیست اما باید کمی وجدانی و منصفانه به موضوع نگاه کنیم. همه ما باید در مدار قانون حرکت کنیم اگر به قانون احترام نگذاریم سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و جامعه دچار بی‌نظمی می‌شود. عده‌ای در فضای مجازی نظراتی می‌دهند که باعث تشویش اذهان عمومی مردم استان و گرگان می‌شود که باید بیشتر دقت کنند.

*در اظهارنظر یکی از اعضای شورا اعلام‌شده بود این تصمیم در آستانه برگزاری اجلاسیه چهار هزار شهید استان به صلاح نبوده، شما نظرتان چیست؟

تا این موضوع از سوی مراجع بالادستی تعیین تکلیف نشود آقای صادقلو شهردار گرگان است کما اینکه به اعتقاد من پروژه‌های شهری قائم به فرد نبوده و نیستند. درهرصورت باید منتظر نظر مراجع بالادستی باشیم.

*احساس می‌کنم با شک و تردید به تصمیم شورا نگاه می‌کنید، ممکن است این تصمیم از سوی مراجع بالادستی رد شود و یا ممکن است شورا از تصمیم خود عقب‌نشینی کند؟

شورا که از تصمیم خود عقب‌نشینی نمی‌کند. ۶ جلسه متوالی این موضوع دستور اول صحن علنی بود اما منتظر پاسخ استعلامات بودیم. ما کار خودمان را انجام داده‌ایم اما باید منتظر باشیم نظر مراجع بالادستی هم اعلام شود. ممکن است چون صراحت قانونی وجود ندارد مصلحت‌اندیشی انجام شود.

*چه مصلحت‌اندیشی منظور شماست؟

مثلاً اینکه تا پایان دوره چهارم شوراها مدت زیادی باقی نمانده است. ببینید صراحت قانونی هم وجود ندارد و هر یک از اعضای مطابق برداشت خود از قانون شوراها نظر خود را اعلام کرده‌اند و درنهایت موضوع تصمیم‌گیری شد پس باید منتظر مراحل بعدی باشیم.

*حرف نگفته‌ای باقی‌مانده؟

تأکید می‌کنم عزل شهردار گرگان مطرح نبوده و فقط انطباق قانون با شرایط احراز انجام‌شده است و تشخیص و استنباط اکثر اعضا بر این بوده که مطابق قانون و مدارک موجود ادامه فعالیت حسین صادقلو به‌عنوان شهردار غیرقانونی است.