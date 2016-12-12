شلیک موشک طوفان به نفربرهای حامل پرچم آمریکا

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به منطقه عمومی رزمایش بزرگ محمد رسول الله (ص) ۴، دومین روز از رزمایش بزرگ محمد رسول الله (ص) ۴ نیروی زمینی ارتش دقایقی پیش در منطقه جنوب شرقی کشور آغاز شد.
در دومین روز از این رزمایش موشکهای رهگیر طوفان ساخت صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران با ایجاد تغییراتی در برد، سامانه پرتاب، اثرگذاری و دقت بالاتر در اصابت بهاهداف توسط خلبانان هوانیروز ارتش با موفقیت به سمت اهداف مورد نظر شلیک شدند. این نفربرهای دشمن فرضی پرچم امریکا داشتند.
در ادامه شوک غافلگیرکننده ای با اجرای پدافند در ساحل، حجم آتش انبوه، اجرای کمین با قابلیت انعطاف و اجرای عملیات توسط یگانهای واکنش سریع نیروی زمینی با نفوذ از جناحین و اجرای سدهای جادهای، آتشهای ضد زره و همچنین هدایت نیروهای متجاوز بهمناطق آسیبپذیر در اینمرحله از رزمایش علیه دشمن فرضی صورت گرفت.
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