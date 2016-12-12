به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از حوزه هنری زنجان، حمیدرضا اسماعیلی امروز در مراسم افتتاح طرح «تئاتر مردمی بچه‌های مسجد» با اشاره به رسالت‌های حوزه هنری در تولید آثار فاخر هنری انقلابی و پرورش استعدادهای جوان در مسیر هنر ارزشی اظهار کرد: تجربه‌ سال‌های دور تئاتر مسجد اتفاق موفقی در حمایت از هنر محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه استان زنجان افتتاح طرح «تئاتر مردمی بچه‌های مسجد» در زنجان اقدامی برای احیای یک امر مبارک بوده است، افزود: خوشبختانه این طرح که چند سال بود مغفول مانده بود، احیا شده و به مرحله خوبی رسیده است.

رئیس حوزه هنری استان زنجان با بیان اینکه مساجد پایگاه‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی هستند، افزود: در این پایگاه‌ها از اقدام رسول اکرم (ص) که از آغاز فعالیت خود در نهایت سختی و تنگدستی بدون توجه به تجهیزات آغاز به فعالیت کرد، الگوبرداری کرد.

اسماعیلی با اشاره به اینکه ما همواره برای انجام یک کار فرهنگی ما همیشه به دنبال تجهیزات بوده‌ایم، گفت: اما اگر به فعالیت رسول اکرم (ص) توجه کنیم خواهیم دید که هیچ نیازی نه به صورت مطلق بلکه برای آغاز کار نیاز چندانی به تجهیزات نداشته است.

وی با اشاره به اینکه مساجد پایگاه‌های مناسبی برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی هستند، تصریح کرد: امیدواریم با افتتاح دفتر «تئاتر مردمی بچه های مسجد» فعالیت مطلوبی در زمینه هنر داشته باشیم.

دفتر « تئاتر مردمی بچه‌های مسجد»مسجد افتتاح شد

دفتر «تئاتر مردمی بچه‌های مسجد»زنجان در مسجد النبی (ص) این استان افتتاح شد.

مراسم افتتاح دفتر «تئاتر مردمی بچه‌های مسجد» در مسجد النبی (ص) با حضور کوروش زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، مسعود رمرودی معاون فرهنگی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان، مرتضی مقدمی مسؤول کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان، حمیدرضا اسماعیلی رئیس حوزه هنری استان زنجان و جمعی از هنرمندان تئاتر زنجان برگزار شد.

هدف از اجرای طرح «تئاتر مردمی بچه‌های مسجد» کردن تئاتر و احیای دوباره‌ دفتر تئاتر بچه‌های مسجد، پرورش هنرمندان متعهد و کشف و تربیت مدیران فرهنگی معتقد است.

همچنین در این برنامه از دوره نخست نمایشنامه‌های بچه‌های مسجد شامل 10 عنوان اثر توسط مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری انقلاب اسلامی در مسجد النبی (ص) استان زنجان رونمایی شد.

مسؤول هنرهای نمایشی حوزه هنری استان زنجان در همین راستا در گفت‌وگو با روابط عمومی حوزه هنری زنجان اظهار کرد: هدف از راه‌اندازی دفتر« تئاتر مردمی بچه‌های مسجد» گسترش و توسعه نمایش‌هایی با مضمون دینی است.

امیر نعمتی با اشاره به اینکه افتتاح این دفاتر فرصت مناسبی را برای حضور جوانان علاقه‌مند به هنرهای نمایشی فراهم خواهد کرد، گفت: طبق برنامه آثار در این طرح با مضامین دینی و انقلابی تولید و اجرا خواهد شد.

وی تصریح کرد: هدف از اجرای « تئاتر مردمی بچه های مسجد» مردمی کردن تئاتر و حمایت از هنرمندان جوان فعال این رشته است.