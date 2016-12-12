جلوه گری هنرهای پنج هزار ساله/غبارفراموشی از صنایع دستی زدوده شود

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: نمایشگاه صنایع‌دستی شرق کشور مکانی که این روزها در خراسان جنوبی همه از آن سخن می‌گویند. همان نمایشگاهی که هنر دستان پرتوان صدها هنرمند این سرزمین را در خود به آغوش کشیده است.

گفت و شنودها و انگیزه مردم پیرامون نمایشگاه، خبرنگار مهر را ساعتی به این مکان کشاند تا در زمینه کیفیت و زیبایی محصولات موجود در غرفه‌ها از نگاه مردم به قضاوت بنشیند.

هوا سرد است و نسیم غروب بر انگشتانم تازیانه می زند. اما برای تماشای مکانی که همه از آن سخن می‌گویند بی‌درنگ خودم را به خیابان غفاری بیرجند می‌رسانم. جایی برای پارک خودرو پیدا نمی‌شود.

ورودی نمایشگاه چهره‌های متفاوتی مشاهده می‌شود. برخی با نگاهی پرسشگرانه به داخل می روند و برخی نیز با چشمانی که گویی سراسر از شگفتی است، راه خروجی را پیش گرفته‌اند.

بعضی دیگر هم بی‌تفاوت از سردی هوا دست کودک خردسالشان را گرفته و برای تماشای زیبایی های خراسان جنوبی پیش تازی می‌کنند.

قدم در محوطه می‌گذارم. صدای آهنگ دلنوازی پایانی‌ترین ساعات روزم را دل‌نشین می‌کند. هر چه به شب نزدیک تر می‌شود، حضور افراد نیز بیشتر به چشم می‌خورد.

نکته جالبی است که همه شادمان هستند. هیچ کس از شرایط جوی هوا هم شکایتی ندارد. به‌خوبی می‌توان اشتیاق را در قدم های استوارشان پیدا کرد.

نمایشگاه بستری مناسب برای معرفی صنایع‌دستی

دختر جوانی به‌طرف خروجی نمایشگاه به‌پیش می رود. اندکی از وی زمان می خرم و با معرفی کوتاهی به گفت و گو با خبرنگار مهر می‌پردازد.

زهرا اورنگی با بیان اینکه برپایی این‌گونه نمایشگاه‌ها بستری مناسب برای معرفی صنایع‌دستی سنتی و بومی استان است، می‌افزاید: بسیاری از محصولاتی مانند پخل بافی و سبدبافی برایم ناآشنا بود که در این نمایشگاه با آن‌ها آشنا شدم.

خودش را اهل مشهد و دانشجوی دانشگاه بیرجند معرفی می‌کند و می‌گوید: صنایع‌دستی خراسان جنوبی بسیار زیبا و بی‌نظیر هستند.

وی با بیان اینکه باید مثال این نمایشگاه‌ها برای اقشار مختلف جامعه اعم از صنایع‌دستی معلولان هم راه‌اندازی شود، گفت: تنها در این مکان‌ها می‌توان به عرضه و معرفی محصولات پرداخت.

اورنگی ادامه می‌دهد: همچنین نباید برپایی این نمایشگاه‌ها به زمان خاصی محدود شود و هرچند مدت یک بار نیز برپا شود.

بن کمکی خرید صنایع‌دستی مهیا شود

محمد درمیانی دومین مخاطب خبرنگار مهر است که در بیان میزان رضایتش از کیفیت نمایشگاه می‌گوید: برپایی این مکان، ایده بسیار مناسبی است.

وی با بیان اینکه دیدن توانایی و هنر زیبای هم وطنانمان، باعث خوشحالی و سرفرازی ما می‌شود، می‌گوید: هنوز هم هنرمندان زیادی در سراسر استان هستند که از شرکت در این نمایشگاه غافل مانده‌اند.

درمیانی خواستار تبلیغ و اطلاع‌رسانی بیشتر از سوی مسئولان اجرایی شد و افزود: همچنین باید برای فروش این محصولات تخفیف‌هایی داده شود.

دستگاه‌های ذی‌ربط در قبال انجام طرح و برنامه‌های غیر کاربردی، بن های خرید محصولات صنایع دستی را برای مردم مهیا کنند وی ادامه می‌دهد: بسیاری از تولیدات موجود در این غرفه‌ها زیبا بوده اما از قیمت بالایی برخوردار هستند و شوق بیننده را برای خرید کاهش می‌دهد.

این جوان بیرجندی می‌افزاید: پیشنهاد می‌کنم دستگاه‌های ذی‌ربط در قبال انجام طرح و برنامه‌های غیر کاربردی، بن های خرید این محصولات را برای مردم مهیا کنند.

درمیانی درحالی‌که مرا به داخل نمایشگاه دعوت می‌کند، می‌گوید: باید از نزدیک این محصولات و صنایع را به چشم ببینید تا بتوانید بیاناتم را لمس کنید.

وی ادامه می‌دهد: صنایع‌دستی خراسان جنوبی بسیار زیبا و زبانزد بوده و قدمتی دیرینه دارند بنابراین برپایی این نمایشگاه‌ها برای جلوگیری از به فراموشی سپردن آن‌ها اقدامی ارزنده است.

نمایشگاه صنایع‌دستی مستمر برگزار شود

با طی کردن پله‌های ورودی سالن شماره یک، وارد نمایشگاه می شوم. جمعیت زیادی در حال رفت‌وآمد هستند. در هر غرفه تعداد زیادی بیننده به چشم می‌خورند که برخی مشغول خرید و بعضی دیگر هم از چگونگی تهیه محصول پیش رو سؤال می‌کنند.

غرفه‌های زیادی کنار هم چیده شده و نمای خاصی را به نمایشگاه بخشیده‌اند. از همه قشر هم حضور دارند. حضور جوانان و نوجوانان پررنگ تر از دیگر اقشار است. به‌خوبی پیداست که صنایع‌دستی علاقه‌مندان جوانی دارد.

به سراغ زن‌وشوهری می روم که درباره سبدبافی با یکدیگر بحث می‌کنند. هر کدامشان سعی دارند به گونه‌ای مجزا احساس خود را از نمایشگاه بیان کنند.

از میزان رضایتشان می‌پرسم. خانم جوان در پاسخگویی نسبت به شوهرش پیشتازی می‌کند و به خبرنگار مهر می‌گوید: نمایشگاه پیش رو در مجموع مانند موزه‌ای صنایع‌دستی است.

فاطمه خرم روز با بیان اینکه انواع صنایع‌دستی در این نمایشگاه یافت می‌شود، افزود: تماشای هنرهایی مانند سبدبافی، گلیم و جاجیم، نشاط زیادی را به من هدیه کرده است.

محمد پردل به وسایلی که در دست دارد اشاره می‌کند و می‌گوید: «تَگیجه» یکی از صنایع‌دستی استان است که توجه زیادی را در نمایشگاه به خود جلب کرده است.

وی ادامه می‌دهد: باید این نمایشگاه‌ها به‌طور مستمر باشد تا هم تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند و هم مردم نیز از تولیدات سنتی و بومی بهره ببریم.

احیای قدمت پنج‌هزارساله استان در نمایشگاه صنایع‌دستی

محمد تیموری به‌عنوان آخرین مخاطب خبرنگار مهر می‌گوید: صنایع‌دستی خراسان جنوبی قدمتی پنج‌هزارساله دارد.

از مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط خواستارم مسابقات و برنامه‌هایی مردم محور در راستای احیای صنایع‌دستی فراموش‌شده برگزار کنند وی با بیان اینکه برخی از رشته‌های صنایع‌دستی در اذهان مردم به فراموشی سپرده شده است، می‌افزاید: این نمایشگاه بستری مناسب برای احیای قدمت کهن استان است.

تیموری با بیان اینکه خوشبختانه این نمایشگاه با استقبال زیادی رو به رو است، می‌افزاید: همچنین وجود نمایشگاه‌ها به فروش محصول تولیدکنندگان کمک شایسته‌ای می‌کند.

وی با بیان اینکه صنایع‌دستی فرهنگ اجدادی و سنتی سرزمین ما است، می‌گوید: باید در معرفی این صنایع به عموم مردم و همچنین دیگر استان‌ها تلاش کنیم.

تیموری ادامه داد: از مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط خواستارم مسابقات و برنامه‌هایی مردم محور در راستای احیای صنایع‌دستی فراموش‌شده برگزار کنند.

نمایشگاه صنایع‌دستی بازاری موقت برای تولیدکنندگان است

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی بیان کرد: نمایشگاه صنایع‌دستی زمینه ارتباط تولیدکننده با مصرف‌کننده را فراهم می‌کند.

حسین عباس زاده با بیان اینکه نمایشگاه تولیدکنندگان را با نیازهای روز جامعه آشنا می‌کند، افزود: این امر به کیفیت کالای تولیدی آن‌ها می‌افزاید.

وی با اشاره به میزان استقبال مردمی از نمایشگاه صنایع‌دستی بیان کرد: تاکنون محصولات و صنایع‌دستی این نمایشگاه با استقبال گسترده مردمی رو به رو بوده است.

عباس زاده از ارزیابی هنرمندان شرکت‌کننده در نمایشگاه خبر داد و افزود: هر هنرمند با شرکت در نمایشگاه تجارب جدیدی را کسب می‌کند.

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی در بیرجند بیان کرد: ایجاد بازار سازی موقت برای فروش محصولات صنایع‌دستی از جمله اهداف برپایی این نمایشگاه است.

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی بیان کرد: در این نمایشگاه ۱۰۵ غرفه از هنرمندان سراسر استان برپا شده است.

بنا به گفته وی نمایشگاه صنایع‌دستی خراسان جنوبی از ۱۹ آذرماه جاری آغازشده و تا پایان ۲۳ آذرماه جاری به روی علاقه‌مندان بازخواهد بود.