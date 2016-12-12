اجرای برنامه های قرنطینه ای در مرغداری های استان اصفهان

بهرام پاکزاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر موردی از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در اصفهان نبوده است اما باید بدانیم که اگراین بیماری در مرغداری رخنه کند، مرغدار در صورتی که مطمئن به پرداخت غرامت از سوی دولت باشد، حاضر به اعلام این بیماری در مرغداری خود است.

وی در پاسخ به این سوال که امکان دارد ترس از نپرداختن غرامت از سوی دولت باعث شود که مرغدار این بیماری را اعلام نکند واقدام به فروش مرغ‌های سالم خود کند، بیان داشت: این احتمال وجود دارد و باید دولت این اطمینان خاطر را به مرغدار بدهد.

رئیس اتحادیه مرغداران اصفهان با اشاره به اینکه مرغدار اولین فردی است که از بیماری فوق حاد پرندگان در مرغداری خود مطلع می‌شود و باید دیگر مراجع دولتی را همچون اتحادیه، دامپزشکی و غیره مطلع کند، ادامه داد: هرچند نظارت و بازرسی از سوی دامپزشکی نیز صورت می‌گیرد.

خرید و فروش مرغ به روال عادی ادامه دارد

وی با بیان اینکه تنها مواردی از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در تهران مشاهده و مرغ ها معدوم شد، اعلام کرد: این در حالی است که مرغ در سطح استان اصفهان خرید و فروش می‌شود و چون تنها یک مرغداری حاشیه شهر تهران به این بیماری مبتلا شده و تمام مرغداریهای سطح تهران را فرانگرفته است بنابراین خرید و فروش مرغ به صورت عادی ادامه دارد.

پاکزاد با اشاره به اینکه در حال حاضر برنامه‌های پیشگیری و قرنطینه‌ای در سطح استان اصفهان به اجرا درآمده است، گفت: هم اکنون به تمام مرغداری های اعلام کردند مسائل بهداشتی بیش از پیش جدی گرفته شود.

وی گفت: در این زمان که مسئله آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان به خاطر مهاجرت پرندگان و عوامل دیگر مطرح است باید دانست که یکی از راه‌های ابتلا و انتقال که هیچ نظارتی روی آن نیست، مرغ‌های بومی است که در مزارع یا درخانه‌های مردم در حال پرورش است و باید به جد از پرورش مرغ بومی و خانگی جلوگیری شود.

رئیس اتحادیه مرغداران اصفهان تصریح کرد: لازم است تمام مرغ‌های تولیدی در مرغداری های صنعتی که تمام شرایط و امکانات بهداشتی و کنترلی مهیا است، تولید و به مصرف خانوار در بیاید.