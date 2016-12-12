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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۹:۴۵

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوئین زهرا:

آغاز براشت طلای سرخ از مزارع کشاورزی شهرستان بوئین زهرا

آغاز براشت طلای سرخ از مزارع کشاورزی شهرستان بوئین زهرا

قزوین- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوئین زهرا از شروع عملیات برداشت زعفران از سطح ۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

مجید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیش بینی می شود بیش از ۵۰ کیلو گرم زعفران از این اراضی کشاورزی برداشت شود.

وی افزود: با توجه به نیاز آبی کم، عملکرد و کیفیت بسیار مطلوب این محصول، توسعه کشت زعفران مورد استقبال کشاورزان وسرمایه گزاران قرار گرفته است.

اسماعیلی تصریح کرد: درسال ۹۴ سطح زیر کشت زعفران دراین شهرستان در سطح  ۵ هکتار بود که در راستای اهمیت بحث اقتصاد مقاومتی، کشت این محصول در سالجاری به ۱۰ هکتار افزایش یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوئین زهرا پیش بینی کرد: در سال ۹۶ سطح زیر کشت محصول  زعفران به ۵ برابر افزایش یابد.

عملیات برداشت زعفران از هفته دوم آبان ماه سال جاری در سطح ۱۰ هکتار از مزارع کشاورزی شهرستان بوئین زهرا آغاز شده است.

کد مطلب 3847834

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