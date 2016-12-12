آغاز براشت طلای سرخ از مزارع کشاورزی شهرستان بوئین زهرا

مجید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیش بینی می شود بیش از ۵۰ کیلو گرم زعفران از این اراضی کشاورزی برداشت شود.

وی افزود: با توجه به نیاز آبی کم، عملکرد و کیفیت بسیار مطلوب این محصول، توسعه کشت زعفران مورد استقبال کشاورزان وسرمایه گزاران قرار گرفته است.

اسماعیلی تصریح کرد: درسال ۹۴ سطح زیر کشت زعفران دراین شهرستان در سطح ۵ هکتار بود که در راستای اهمیت بحث اقتصاد مقاومتی، کشت این محصول در سالجاری به ۱۰ هکتار افزایش یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوئین زهرا پیش بینی کرد: در سال ۹۶ سطح زیر کشت محصول زعفران به ۵ برابر افزایش یابد.

عملیات برداشت زعفران از هفته دوم آبان ماه سال جاری در سطح ۱۰ هکتار از مزارع کشاورزی شهرستان بوئین زهرا آغاز شده است.