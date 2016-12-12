ایجاد متمم قانون اساسی برای نظارت بر اجرای قوانین لازم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح دوشنبه در دیدار با مدیرکل روابط عمومی شورای نگهبان بیان کرد: تمام موجودات عالم نیاز به نگهبان دارند.

وی با اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان کرد: ما قوانین پیشرفته ای داریم اما در عین حال مقررات و بخش نامه ها در مرحله اجرا نقطه ضعف هایی را از خودشان نشان می دهند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: اگر اعتمادها و انگیزه های مردمی و آرمان ها نسبت به قوانین به قوت خود باقی بماند، قانون اساسی چیزی کم ندارد.

وی با بیان اینکه قانون ما بر اساس شرع است، افزود: کسانی که می خواهند در انتخابات به نمایندگی از مردم وکالت بگیرند باید بر اساس شرع باشد.

آیت الله عبادی افزود: برخی افراد با وعده و وعید، آرایی را کسب می کنند که شرعا وکالت نیست.

وی با اشاره به تاریخ انقلاب اسلامی بیان کرد: تا قبل از پیروزی انقلاب، حکومت ما در دست بیگانه بود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی افزود: انقلاب، خون شهدا و امام (ره)، حکومت اسلامی را از بیگانه پس گرفت و به مردم تحویل داد.

وی با تاکید بر اینکه مردم نیز باید در حفاظت و پاسداری از انقلاب بکوشند، افزود: نباید به دنبال چیزی برویم که در دنیای کفر رایج است.

آیت الله عبادی بیان کرد: یک متمم برای قانون اساسی لازم است تا مجریان قانون را به طور مستند نظارت کرده و اجرای قانون در کشور تضمین پیدا کند.