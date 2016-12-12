به گزارش خبرنگار مهر، محسن ایازی مسئول پناهگاه حیات وحش منطقه «سفید کوه ازنا» در سخنانی با اشاره به کشف اسلحه شکاری در این منطقه به خبرنگاران گفت: طی گشت و کنترل نیروهای یگان حفاظت پناهگاه حیات وحش سفیدکوه ازنا در شهرستان دورود موفق به کشف و ضبط سه قبضه اسلحه جنگی و شکاری شدند.
وی گفت: طی گشت زنی های مستمر در پناهگاه حیات وحش مأموران موفق به کشف و ضبط یک قبضه اسلحه جنگی ژـ ۳، یک قبضه اسلحه کلاشنیکف و یک قبضه اسلحه شکاری پنج تیر شدند.
مسئول پناهگاه حیات وحش منطقه «سفید کوه ازنا» بیان داشت: حین گشت و کنترل مأموران در مسیر سفیدکوه بزرگ به مخفیگاه شکارچیان برخوردند که اسلحه های یاد شده را در آن پنهان کرده بودند.
وی ادامه داد: این امر نشان دهنده این است که شکارچیان به علت رصد شدن منطقه، اطلاعات دقیق مردمی و گشتهای مستمر توانایی حمل سلاح در پناهگاه حیات وحش را ندارند.
ایاذی با بیان اینکه در این راستا متخلفان با دیدن مأموران در حال گشت اسلحه های خود را مخفی کرده بودند گفت: تحقیقات برای پیدا کردن صاحبان اسلحه های غیر مجاز ادامه دارد و اسلحه ها نیز تحویل مراجع قضایی شدند.
بنابراین گزارش سفید کوه ازنا در منطقه حفاظت شده اشترانکوه قرار دارد که یکی از مناطق منحصربهفرد و پرجاذبه طبیعی لرستان است که به لحاظ برخورداری از شرایط زیستمحیطی و ویژگیهای زمین شناسی زیستگاه مناسب و مستعدی برای رشد و تکثیر وحوش بهخصوص پستانداران محسوب میشود.
اشترانکوه به آلپ ایران نیز معروف است البته این نام تنها به خاطر بلند بودن آن به آن تعلق نگرفته است بلکه به دلیل شیب تند کوههایش و درههای جوان و «وی» شکل و یخچالهای طبیعی است. ارتفاع بلندترین قله آن سن بران ۴۱۵۰ است.
اشترانکوه یکی از مناطق حفاظتشدهای بوده که سالهاست پروژههای شکارممنوع، حفاظت رویشی و دورههای پژوهشی در آن اجرا میشود تا از روند تخریبی پوشش گیاهی آن جلوگیری و گونههای در معرض انقراض جانوری به زاد و ولد متعادلی دست پیدا کنند.
این منطقه زیبای کوهستانی از مناطق رویشی نادر و ارزشمند برای گونههای کمیاب جانوری محسوب میشود که در سال ۱۳۴۰ بانام قرق اختصاصی«تیون» شکارممنوع اعلام شد که شامل رشتهکوه اشترانکوه و دره «نی گا» بود.
این منطقه با وسعت ۹۸,۴۰۷ هکتار در جنوب و جنوب شرقی شهرستان دورود و در بخش غربی شهرستان ازنا و الیگودرز در استان لرستان واقعشده و از تنوع زیستی گیاهی و جانوری بسیار بالایی برخورداراست.
به گفته مدیرکل محیطزیست لرستان تاکنون ۶۰۰ گونه گیاهی و ۲۷۴ گونه جانوری در این منطقه شناساییشده که از ۶۰۰ گونه گیاهی شناساییشده ۶۸ گونه آن انحصاری این منطقه بوده چراکه این منطقه ازنظر حفظ ذخایر ژنتیکی از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.
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