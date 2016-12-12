به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به رزمایش بزرگ محمد رسول الله (ص) ۴، امیر سید کمال پیمبری، سخنگوی رزمایش محمدرسول الله (ص) ۴ نیروی زمینی ارتش در دومین روز از این رزمایش در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به تصمیم قرارگاه عملیاتی ولایت نیروی زمینی در خصوص اجرای حجم سنگینی از آتش های توپخانه ای جهت انهدام تجهیزات دریایی دشمن، یکان های محمول توپخانه به پرتاب و شلیک انواع مهمات سبک و سنگین و ایجاد خط آتش گسترده در محدوده سواحل مکران اقدام کردند.

سرتیپ دوم پیمبری افزود: یکی از نکات مهم این‌رزمایش تعامل و همراهی تنگاتنگ و پشتیبانی مردم به‌ویژه سران قبایل، معتمدین و ریش‌سفیدان اقوام منطقه در مراحل مختلف رزمایش بود که مورد تقدیر و تشکر فرماندهان یگان‌های شرکت کننده قرار گرفت.

سخنگوی رزمایش محمد رسول الله (ص) ۴ نیروی زمینی ارتش همچنین افزود: در جلسه صمیمانه‌ امیر سرتیپ حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش با سران طوایف و قبایل منطقه راهبردی جنوب شرق کشور راه های هم‌افزایی و تقویت ملاحظات امنیتی و دفاعی منطقه با کمک مردم و نیروهای مسلح تبیین شد.

در این جلسه صمیمانه سرتیپ کیومرث حیدری ضمن تشکر از همراهی و همدلی مردم و مسئولان منطقه، نیروی زمینی را در تامین امنیت مرزهای جنوب شرق کشور و سایر مناطق راهبردی ایران اسلامی، نیرویی توانمند و مقتدر توصیف کرد و افزود: در رزمایش بزرگ محمد رسول الله (ص) ۴ نیروی زمینی ارتش، حوزه ماموریت ها و ارتباطات مردم نهاد این نیرو در ارتقای سطوح دفاعی و امنیتی گسترش یافته است.