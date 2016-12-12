سرمایه گذاری۲۵۰میلیاردی برای طرح مجموعه تفریحی فرهنگی هفت باغ

به گزارش خبرنگار مهر، نشست عمومی شورای شهر کرمان یکشنبه شب با حضور رئیس شورای شهر، شهردار کرمان، اعضای شورای شهر، معاون معماری و شهرسازی شهردار و مدیرعامل شرکت مشاور آمودان برای توضیح طراحی مجموعه تفریحی - فرهنگی میدان آسمان اول (میدان اول هفت باغ) برگزار شد.

شهردار کرمان در این نشست با بیان اینکه میدان اول هفت باغ ۱۶ هکتار است که مالکیت آن به صورت مساوی بین شهرداری و شرکت هفت باغ علوی تقسیم شده است، گفت: طرح مجموعه تفریحی فرهنگی میدان اول هفت باغ توسط مشاور آمودان آماده شده است.

علی بابایی با اشاره به اینکه برای اجرای طرح با مجموع معابر و فضای اطراف میدان فضای ۴۰ هکتاری دیده شده است، افزود: این میدان یکی از ورودی های شهر و مسیر تردد به فضاهای گردشگری و تردد توریست ها است که باید به صورت ویژه طراحی شود.

وی اظهار داشت: این طرح با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان به صورت سرمایه گذاری در قالب فضاهای مختلف فرهنگی، تفریحی، ورزشی، اقتصادی و رفاهی اجرا خواهد شد.

شهردار کرمان اضافه کرد: پس از تصویب این طرح فراخوان داده شده و سرمایه گذاز جذب می شود.

وی اظهار داشت: میزان درآمد این طرح هم بر اساس مالکیتی که وجود دارد بین شهرداری وهفت باغ علوی و سرمایه گذار اجرای پروژه تقسیم می شود.

بابایی گفت: با توجه به اینکه این میدان در ورودی شهر قرار گرفته باید طرحی برای آن انجام گیرد در غیر این صورت با توجه به ساخته های ناهماهنگ کنار این میدان ترکیب زشتی به خود می گیرد.

وی ادامه داد: در طراحی این مجموعه تمامی فضاهای لازم شامل مجموعه تفریحی، اقامتی، گردشگری، بازاری و رفاهی دیده شده است.

بابایی اظهار داشت: در طراحی این مجموعه از نمادهای شهر کرمان استفاده شده است و فضاها با توجه به بحث اقلیمی احداث می شوند.

وی گفت: در این مجموعه تمامی فضاهای مورد نیاز دیده شده است به طوری که قصد داریم فردی که به عنوان گردشگر به این مجموعه می آید همه نیازهای آن برطرف شود.

در ادامه نشست اعضای شورا پس از ارائه طرح این میدان سوالات و نظرات خود را ارائه دادند.

در پایان این نشست اعضای شورا شفاها با این طرح موافقت کرده و قرار بر این شد که جزئیات بیشتر به صورت کتبی از طرف شهرداری فرستاده و مصوب شود.