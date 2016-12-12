رحیم علی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نتایج کسب شده در رقابتهای جهانی مجارستان به هیچوجه قابل قبول نبود اظهار داشت: اصل مهم در ورزش قهرمانی این است که تا وقتی خود ورزشکار از لحاظ روحی و روانی به دنبال کسب مدال نباشد و انگیزه و اراده لازم را نداشته باشد، نمی توان او را به زور به سوی موفقیت سوق داد. در نتیجه باید کشتی گیران خودشان تشنه مدال و موفقیت باشند و در غیر این صورت هیچ موفقیتی تضمینی و حتمی نیست.

وی در پاسخ به این سوال که دلایل این ناکامی چه بوده، تصریح کرد: هنوز گزارش کادر فنی بطور دقیق و جامع به دست ما نرسیده ولی آنطور که از عملکرد دو فرنگی کار اعزامی مشخص است، می توان حدس زد که این نفرات در شرایط لازم این مسابقات نبوده و انگار انگیزه و اراده لازم برای کسب مدال را نداشتند.

دارنده مدال نقره المپیک ۱۹۷۲ مونیخ افزود: کشتی گیران همواره باید در حال تمرین و آماده سازی باشند و هیچگاه نمی توان بعد از اردوها از تمرین غافل شوند. این مساله بدترین ضربه را به کشتی گیران وارد می سازد، چراکه برخی از آنان به محض پایان اردو و یا دوری از عرصه تمرینات تیم ملی، آنطور که باید و شاید به تمرینات خود توجه نمی کنند.

علی آبادی در خصوص اینکه آیا تغییر قوانین کشتی فرنگی باعث شکست ملی پوشان ایران شده، گفت: این ادعا به هیچوجه درست و منطقی نیست، چراکه تغییر قوانین برای تمامی مدعیان صدق می کند و همه کشتی گیران کشورهای مدعی با همین تغییرات آمدند و مدال گرفتند.

وی خاطر نشان کرد: ما باید نقاط ضعف و دلایل ناکامی خودمان را به خوبی بشناسیم و بعد از یک آسیب شناسی دقیق به برطرف کردن آن بپردازیم. روزهای سخت و میادین بزرگی را پیش رو داریم و باید از این نتایج درس بگیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جهانی کشتی فرنگی در اوزان غیرالمپیکی در روزهای ۲۰ و ۲۱ آذرماه به میزبانی مجارستان برگزار شد که افشین بیابانگرد نماینده وزن ۷۱ کیلوگرم ایران در نخستین مبارزه خود مقابل «وارشام بورانیان» از ارمنستان با نتیجه ۲ بر ۲ شکست خورد. یوسف قادریان ملی پوش وزن ۸۰ کیلوگرم نیز در همان دور نخست در برابر «الکس میشل بیوربرگ» از سوئد با نتیجه ۱۱ بر ۲ مغلوب شد.