سازمان بسیج علمی سرباز پژوهشگر جذب می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان جذب سرباز پژوهشگر در راستای استفاده بهینه از ظرفیت نیروهای استعداد برتر در سطح دانشگاه های سراسر کشور و استفاده از ظرفیت این افراد در مراکز رشد و فناوری بسیج اعلام شده است.

بر اساس این فراخوان مشمولین اعزام اول اسفندماه ۹۵ براساس معیارهای این سازمان جذب و در استانهای محل سکونت افراد به کار گرفته می شوند.

برادران دارای مدرک (کارشناسی ارشد) فوق لیسانس با اولویت رشته های فنی و مهندسی می توانند تا تاریخ ۱۷ دی ماه ۹۵ با تکمیل مدارک به سازمان های بسیج علمی، پژوهشی و فناوری در سراسر کشور مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

اسامی پذیرفته شدگان از طریق سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری در سطح استان ها اطلاع رسانی خواهد شد.

مدارک جهت ثبت نام شامل اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی، اصل و کپی شناسنامه، اصل و کپی کارت ملی، گواهی عضویت در بسیج، برگه اعزام به خدمت، یک قطعه عکس ۳*۴ و تکمیل فرم های مورد نیاز است.