نمایش «آزادی مشروط» در جشنواره فیلم «چنای» هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سینمایی حوزه هنری، فیلم سینمایی «آزادی مشروط» به کارگردانی حسین مهکام و تهیه‌کنندگی مقصود جباری در چهاردهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «چنای» کشور هند به نمایش در می آید.

هفته گذشته فیلم سینمایی «آزادی مشروط» تنها نماینده سازمان سینمایی حوزه هنری بود که در بخش «فیلم هایی از ایران» هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم بغداد نمایش داده شد.

فیلم سینمایی «آزادی مشروط» در اولین حضور بین‌المللی خود در بخش اصلی سی و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم «کمبریج» انگلستان شرکت داشت.

«آزادی مشروط» نخستین فیلم بلند سینمایی حسین مهکام در مقام کارگردان است و داستان فیلم برشی از ۷۲ ساعت زندگی خانواده ای است که با یک مشکل عمده مواجه هستند و سعی در برطرف کردن آن دارند.

مقصود جباری تهیه‌کنندگی فیلم را بر عهده دارد و بازیگرانی از جمله رامبد جوان، هنگامه قاضیانی، شاهرخ فروتنیان، حسین پاکدل، علیرضا آقاخانی، علیرضا مظفری، محمد کارت، محمدعلی کیانی، بهاران بنی احمدی، میثم غنی زاده و مهدی غفوری در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

پخش بین‌المللی فیلم سینمایی «آزادی مشروط» بر عهده سازمان سینمایی حوزه هنری است.

چهاردهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «چنای» از ۱۶ الی ۲۳ دی ماه در کشور هند برگزار می‌شود.