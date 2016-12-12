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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۱۰

همزمان با آغاز هفته وحدت؛

کتاب «نهم ربیع؛ جهالت‌ها، خسارت‌ها»به چاپ دوم رسید

کتاب «نهم ربیع؛ جهالت‌ها، خسارت‌ها»به چاپ دوم رسید

اصفهان - هم زمان با نزدیک شدن به نهم ربیع الاول، کتاب «نهم ربیع؛ جهالت ها، خسارت ها»به چاپ دوم رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «نهم ربیع؛ جهالت‌ها، خسارت‌ها» نوشته مهدی مسائلی همزمان با روز نهم ربیع‌الول و در آستانه آغاز هفته وحدت به چاپ دوم رسید.

هر ساله روز نهم ربیع الاول، با فاصله ای اندک از هفته وحدت اسلامی دستاویزی برای دشمنان امت اسلامی برای ایجاد تفرقه میان مسلمان شیعه و سنی و دستیابی به اهداف شوم دشمنان قرار می گیرد در حالی که توصیه ائمه اطهار همواره بر احترام به مقدسات دیگر مذاهب اسلامی و حتی سایر ادیان الهی بوده است.

بر این اساس کتاب «نهم ربیع؛ جهالت‌ها، خسارت‌ها» برای نخستین بار سال ۹۱ توسط این انتشارات در پاسخ به این تفرقه‌افکنی ها و برای رفع شبهات به چاپ رسیده است و اکنون در آستانه نهم ریبع الاول این کتاب برای بار دوم توسط نشر آرما در ۱۷۶ صفحه، قطع رقعی و با قیمت ۸۵۰۰ تومان در چاپ دوم چاپ شده است.  

گفتنی است کتاب «نهم ربیع؛ جهالت ها، خسارت ها» نوشته مهدی مسائی به صورت آنلاین از سایت چهارسوق به آدرس http://۴soooq.ir قابل تهیه است.

همچنین علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می توانید علاوه بر سایت ذکر شده با شماره تلفن ۳۲۳۵۱۷۰۹-۰۳۱ تماس بگیرند.

کد مطلب 3847853

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