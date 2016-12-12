۴۲ تن برنج قاچاق در خراسان جنوبی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار مجید شجاع در تشریح این خبر گفت: مأموران ایست و بازرسی علی آباد بیرجند هنگام کنترل و بازرسی خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده حامل ۲۵ تن بار برنج مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند.
وی افزود: با بررسی مدارک خودرو مشخص شد بار برنج خودرو فاقد مجوز حمل بود که با استعلام از سامانه گمرک جعلی بودن بارنامه و قاچاق بودن بار خودرو محرز شد.
سردار شجاع خاطر نشان کرد: خودروی حامل کالای قاچاق توقیف شد و دو متهم در این رابطه دستگیر شدند که با تشکیل پرونده به مراجع قانونی معرفی شدند.
وی بیان داشت: در عملیاتی دیگر مأموران انتظامی شهرستان سرایان در بازرسی از یک دستگاه کامیون ۱۷ تن برنج قاچاق که فاقد اسناد گمرکی بود کشف کردند.
سردار شجاع تصریح کرد: کارشناسان ارزش کالاهای قاچاق کشف شده را دو میلیاردریال برآورد کردند که در این رابطه چهار متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
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