۴۲ تن برنج قاچاق در خراسان جنوبی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار مجید شجاع در تشریح این خبر گفت: مأموران ایست و بازرسی علی آباد بیرجند هنگام کنترل و بازرسی خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده حامل ۲۵ تن بار برنج مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: با بررسی مدارک خودرو مشخص شد بار برنج خودرو فاقد مجوز حمل بود که با استعلام از سامانه گمرک جعلی بودن بارنامه و قاچاق بودن بار خودرو محرز شد.

سردار شجاع خاطر نشان کرد: خودروی حامل کالای قاچاق توقیف شد و دو متهم در این رابطه دستگیر شدند که با تشکیل پرونده به مراجع قانونی معرفی شدند.

وی بیان داشت: در عملیاتی دیگر مأموران انتظامی شهرستان سرایان در بازرسی از یک دستگاه کامیون ۱۷ تن برنج قاچاق که فاقد اسناد گمرکی بود کشف کردند.

سردار شجاع تصریح کرد: کارشناسان ارزش کالاهای قاچاق کشف شده را دو میلیاردریال برآورد کردند که در این رابطه چهار متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.