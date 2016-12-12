استفاده از استعداد دانشجویان با آمایش آموزش عالی

محمد رضا مخبر دزفولی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مهمترین فعالیت در قسمت آموزش عالی، مربوط به سند آمایش آموزش عالی است.

وی ادامه داد: آمایش آموزش عالی هم از نظر نیاز سنجی‌هایی که در مناطق صورت می دهد و هم به لحاظ رفع بعضی از کارهای تکراری و جلوگیری از ایجاد رشته های غیر ضروری که در برخی مناطق جغرافیایی کشور و در مجموع در نظام علمی کشور ایجاد می شود، یک حرکت تحول آفرین است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآورشد: آمایش آموزش عالی کمک می کند که براساس نیاز و براساس ظرفیت ها و مزیت های منطقه ای از استعداد های جوانان‌مان استفاده کنیم و هم برای حرکت رو به جلو و پیشرفت مناطق مختلف کشور برنامه ریزی کنیم.