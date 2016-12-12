ساختمان کانون کوهنوردان کردستانی موره بهره برداری قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه مراسم افتتاح ساختمان کانون کوهنوردان کردستان در سنندج برگزار شد و طی آن این کانون که فعالیت های ورزشی و اجتماعی را انجام می دهد، صاحب مکانی مناسب شد.

در این مراسم علاوه بر فرماندار و شهردار سنندج، اعضای شورای اسلامی شهر سنندج و شماری از پیشکسوتان ورزش استان کردستان نیز حضور داشتند و شماری از کوهنوردان پیشکسوت استان نیز مورد تقدیر قرار گرفتند.

صلاح حقیقات رئیس کانون کوهنوردان کردستان در این مراسم اظهار داشت: ساختمان فعلی کانون کوهنوردان کردستان متاسفانه در گذشته به مکانی برای افراد معتاد و کارتن خواب تبدیل شده بود که با همت اعضای کانون امروز به این شکل بازسازی شده است.

وی افزود: تجمع افراد معتاد در کنار این پارک که باید به محلی برای استراحت مردم تبدیل می شد، به راستی موجب نگرانی مردم بود که خوشبختانه با پیگیری های بسیار و نظر مساعد مسئولان شهر این مکان در اختیار کانون قرار گرفت و امروز هم افتتاح شد.

رئیس کانون کوهنوردان کردستان بیان کرد: اولویت اصلی کانون فعالیت های ورزشی است و در طول چند سال از فعالیت کانون نیز تلاش شده است که حوزه ورزش اولویت اصلی باشد و ما نیز از تمامی افرادی که در راستای توسعه و تقویت ورزش و کاهش آسیب های اجتماعی تلاش می کنند نیز استقبال می کنیم.

وی خواستار توجه بیشتر به حوزه ورزش شد و افزود: کردستان ظرفیت و استعدادهای خوبی در اختیار دارد و انتظار می رود که تمامی مدیران و مسئولان استان از این ظرفیت ها به خوبی استفاده کنند.

در این نشست فرماندار و شهردار سنندج نیز در خصوص افتتاح ساختمان جدید کانون کوهنوردان کردستان سخنرانی کردند و در پایان نیز شماری از پیشکسوتان این عرصه مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.