۱۱۵طرح وقفی در استان سمنان انجام شد/ وجود ۳۹۰۰ موقوفه متصرفی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله واحدی صبح دوشنبه در دیدار با استاندار سمنان به میزبانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان با بیان اینکه بالغ بر پنج هزار و ۱۳۰ مکان وقفی در استان سمنان وجود دارد، ابراز داشت: وقف صدقه جاری و احسانی ماندگار است که با انجام زیرساخت های بنیادین در زمینه آموزش و اشاعه فرهنگ، بهداشت و موارد پزشکی می تواند پایه های یک جامعه پویا را مستحکم تر کند لذا باید فرهنگ وقف به عنوان یک ضرورت در اجتماع ترویج پیدا کند.

وی با بیان اینکه بالغ بر سه هزار و ۹۰۰موقوفه در استان سمنان متصرفی است، افزود: اداره اوقاف و امور خیریه نه تنها در نظارت بر موقوفات متصرفی استان کوشا است بلکه از طریق مراجع قانونی از تصرف اراضی جلوگیری می کند لذا به روز بودن موقوفات این مهم را می طلبد تا با نظارت و دقت بیشتر بتوانیم این سنت حسنه را در جامعه نهادینه کنیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان با بیان اینکه طی دو سال اخیر ۱۱۵طرح وقفی، نظارتی در موقوفات استان به انجام رسید، ابراز داشت: با توجه به ارزش و اهمیت وقف و اجرای برنامه های عمرانی و بازسازی موقوفات از سال ۹۰ تاکنون یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۳۶۶ طرح به ارزش ۳۲۰ میلیارد ریال در استان طراحی و بازسازی شد که این امر نشان می دهد اوقاف در امور مهم عمرانی نیز همواره تمام همت و توان خود را در راستای بهسازی موقوفات انجام می دهد.

واحدی با بیان اینکه هشت هزار نفر با حمایت اداره اوقاف موفق به حفظ قرآن کریم شده اند، تصریح کرد: اهمیت به ترویج اسلام و نهادینه شدن امور قرآنی در جامعه همواره مورد توجه مردم است چراکه اعتقادات دینی و انجام اقدامات ماندگاری نظیر احداث مسجد همواره عموم را به این سو سوق می دهد که صالحات را در دنیا به یادگار بگذارند لذا ۹۰۸ مسجد، یک دارالقرآن، ۱۶۵ حسینیه و ۹۵ آرمستان در استان سمنان وجود دارد که نشان از ارزش و اهمیت مردم به ترویج و نشر فرهنگ وقف دارد.

وی افزود: توجه به کشت، زرع و عمران و آبادانی از جمله مواردی است که در آیات و احادیث به آن بسیار سفارش شده است با نگاهی به آمار به روشنی می توان دریافت که از تعداد ۱۲هزار و ۲۴۸رقبه چهار هزار و ۶۴۳مورد به بخش کشاورزی تعلق دارد و این نشان می دهد مردم استان سمنان با وقف در این حوزه نسبت به رونق و توسعه اقتصادی دیار خود کوشا هستند.