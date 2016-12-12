کیفیت هوای مشهد در حالت هشدار قرار دارد

حمید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شاخص کلی کیفیت هوای روز شنبه مشهد ۱۱۷ پی.اس.آی و در وضعیت هشدار قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خراسان رضوی ۱۴ ایستگاه امروز مشهد را دارای بار آلودگی بیش از حدمجاز اعلام کرد و ادامه داد: ایستگاه های چمن با ۱۴۹پی.اس.آی، خیام جنوبی با ۱۴۲، خیام شمالی با ۱۴۱، سرافرازان و شهید مفتح هر یک با ۱۳۷، تقی آباد با ۱۳۳، لشکر با ۱۳۰، صدف با ۱۲۳، الهیه با ۱۲۲، سجاد با ۱۱۹، حرم مطهر با ۱۱۴، سمزقند با ۱۱۲، شهید آوینی و امامیه هر یک با ۱۰۸ پی.اس.آی آلوده ترین ایستگاه های صبح امروز مشهد هستند.

وی ادامه داد: در مدت مشابه روز گذشته شاخص کلی کیفیت هوای مشهد ۱۲۷ پی.اس.آی و و ضعیت هوا نیز آلوده بود.

صالحی تأکید کرد: از تمامی افرادی که در گروه‌های حساس قرار دارند ازجمله کودکان، زنان باردار و بیماران قلبی و تنفسی تقاضا داریم تا حتی‌الامکان در مسیرهای پر رفت‌وآمد و آلوده شهر حاضر نشوند و در صورت نیاز با وسایل حمل‌ونقل عمومی تردد کنند.