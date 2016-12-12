کارگاه «فیلم سازی بدون بودجه» در گرگان برگزار شد

مدیرخانه فرهنگ پرسش در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری نخستین کارگاه «فیلم سازی بدون بودجه» با هدف تولید برنامه‌های فرهنگی در راستای اعتلای فرهنگ شهری برای نخستین بار در کشور وشهر گرگان خبر داد.

فرخنده فیروزفرد گفت: مدرس این کارگاه ۴۸ ساعته استاد مهدی صائبی، فیلم ساز و نویسنده کتاب «ساکت شو فیلمتو بساز» بود و ۲۵ هنرجو و علاقه مند به فیلمسازی در این کارگاه ۴۸ ساعته شرکت کردند.

وی تصریح کرد: رده سنی افراد شرکت کننده در این کارگاه از ۱۵ سال تا ۴۰ سال بوده و عمدتاً شرکت کنندگان از بین افرادی انتخاب شدند که در کلاس‌های درک فیلم خانه فرهنگ پرسش شرکت داشته و یا افرادی بودند که در انجمن سینمای جوان با استعداد شناسایی شدند.

مدیر خانه فرهنگ پرسش هدف اصلی از برگزاری این کارگاه را تولید محصولات فرهنگی با موضوع شهری دانست و تصریح کرد: هدف از برگزاری این کارگاه موضوعات شهری و فرهنگ سازی در مسائل شهری بوده چراکه بر اساس سیاست‌های کلی خانه فرهنگ پرسش و سازمان فرهنگی ورزشی قرار بر این شد در پایان این کارگاه هریک از این ۲۵ نفر یک فیلم کوتاه به ما تحویل دهند تا در اختتامیه‌ای نمایش داده شود.

هدف برگزاری کارگاه، تولید فیلم کوتاه با هدف فرهنگ سازی

فیروزفرد از به نمایش درآمدن فیلم‌های تولیدی در سینماهای شهر گرگان قبل از اکران فیلم اصلی خبر داد و افزود: اگر موضوع این فیلم‌ها در رابطه با رفتارهای صحیح در مسائل ترافیکی شهر گرگان و موضوعات مشابه باشد می‌توانیم با پخش این فیلم‌ها که از کوچه و محلات شهر گرگان تهیه شده نظر شهروندان گرگانی را جلب کنیم و در کنار آن هم از هنرمندان بومی حمایت کنیم.

مهدی صائبی، نویسنده کتاب «ساکت شو فیلمتو بساز» مدرس این دوره فیلم سازی بدون بودجه در رابطه با نحوه برگزاری این کارگاه به خبرنگار مهرگفت: این کارگاه طی دو روز برگزار شد و بعد از اتمام مباحث تئوری از هنرجوها خواسته شد طبق مباحث گفته شده در کارگاه فیلمی ساخته و آن را به عنوان نمونه عملی تحویل اساتید دهند تا بعد از بررسی، ایرادات فیلم‌ها گرفته شده و نکات ضعف و قوت به هنرجوها گفته شود.

وی افزود: شهریور سال ۹۴ دوره ای مشابه همین دوره در گرگان برگزار شد و در واقع این دوره تکمیل کننده دوره سال گذشته است.