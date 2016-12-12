معرفی داوران دومین جایزه محمود استادمحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دوره جایزه محمود استادمحمد با موضوع برترین نمایشنامه سال و با هدف شناسایی، معرفی و تقدیر از نویسندگان برترین نمایشنامه‌های تالیفی و اقتباسی سال ۱۳۹۴، اواسط دی‌ماه سال جاری برگزار می‌شود.

تاکنون ۱۳۳ نمایشنامه که در سال ۱۳۹۴ برای نخستین بار به صورت کتاب منتشر شده و یا در همین سال برای نخستین بار اجرا شده‌اند به دبیرخانه بنیاد محمود استاد محمد ارسال شده که توسط هیات داوری مورد بررسی قرار می گیرند.

فرهاد توحیدی، اصغر همت، محمدامیر یاراحمدی، مجید قیصری و رویا نونهالی به عنوان داوران دومین جایزه محمود استادمحمد معرفی شدند.

در هر کدام از بخش‌های تالیفی و اقتباسی با اهدای لوح تقدیر، از سه اثر برتر قدردانی و نشان محمود استادمحمد به پدیدآورندگان برترین نمایشنامه‌ تالیفی و اقتباسی سال ۱۳۹۴ اهدا می شود. همچنین در این مراسم از دو چهره پیشکسوت تئاتر ایران نیز قدردانی می شود.