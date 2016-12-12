تکمیل زائرسرای کردستان درمشهد نیازمندعزم همگانی مردم ومسئولان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان، آیت‌الله سیدمحمد حسینی‌شاهرودی در دیدار اعضای هیئت مدیره ساخت زائرسرای ارزان قیمت استان در مشهد با تبریک ماه مبارک ربیع الاول و اعیاد آن گفت: جشن های هفته وحدت و اعیاد ماه مبارک ربیع الاول در استان کردستان با شور و استقبال خاصی برگزار می شود و تبلیغات محیطی فضای شهری در این اعیاد شادی آفرین و حدت بخش است.

وی ضمن تقدیر از زحمات شهرداری و شورای شهر، اظهارداشت: شوراهای شهر پل ارتباطی مردم و مسئولین هستند و از زحمات همه تلاشگران شهرداری و شورای شهر که برای راحتی و آرامش مردم شهر تلاش میکنند تشکر میکنیم.

نماینده ولی فقیه در کردستان به وجود مشکلات در بخش های مختلف اشاره و عنوان کرد: مشکلات همیشه وجود دارند اما رفع مشکلات با تعاون و همکاری جمعی امکانپذیر است برای حل مشکلات باید کار خیر انجام داد.

وی هدف از ساخت این زائر سرا را فراهم کردن شرایط زیارت آسان برای زائرین بارگاه امام هشتم ذکر کرد وگفت: ساخت زائر سرای استان کردستان یک کار عام المنفعه است که همه مردم و خیرین می توانند در این امر خداپسندانه شرکت کنند.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی افزود: مال و فرزندان زینت دنیایی هستند که داشتن آنها موجب رونق و برکت است اما کارهای خیر که باقیات و صالحات است ماندگار و بهترین صواب را دارد و ساخت و تجهیز زائرسرای استان کردستان در مشهد تشریک مساعی خیرین و سایر ارگانهای دولتی و غیردولتی را فراهم کرده است.

وی به عشق، ارادت و دلدادگی بی حد و حصر مردم کردستان به ساحت امام رضا(ع) اشاره وبیان کرد: مردم استان کردستان از ساخت زائرسرای استان در مشهد مقدس استقبال فراوانی کردند و با پیگیری های انجام شده مقدمات ساخت این زائرسرا فراهم شده که شهرداری و شورای شهر نیز مبالغی را برای کمک به ساخت زائرسرا تقبل کرده اند.

نایب رییس دوم کمیسیون سیاسی – اجتماعی مجلس خبرگان گفت: ساخت زائر سرا با جمع آوری تمامی هزینه های آن از داخل استان سخت بود اما با رایزنی های انجام شده با سردار نقدی و شرکت های وابسته به بسیج کمک های فراوانی انجام می شود.

وی به برخی محدودیت های مالی شهرداری اشاره کرد و گفت: زمین های متعددی وجود دارد که شهرداری با مطالعه و برنامه ریزی هدفمند می تواند منابع مالی قابل توجهی را از طریق آنها فراهم کند که در رشد و توسعه شهر موثر است.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی ساخت زائرسرای استان کردستان را یک فرصت ویژه برای زائرین و محبین امام هشتم دانست و افزود: شهرداری و شورای شهر مشهدمقدس در این امر معنوی پیشقدم هستند و حتی نگاه های مثبت مسئولین کشوری در بخش های مختلف موجب جذب اعتبارات و سرمایه گذاری های خوبی خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت مشارکت همگانی، در تسریع ساخت زائرسرای استان، گفت: تسریع در روند ساخت و بهره برداری از زائر سرای استان کردستان در مشهد مقدس نیازمند عزم همگانی مردم و مسئولین می باشد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به فعالیت موکب استان کردستان برای اولین بار در اربعین، اظهارداشت: استان کردستان در مراسم اربعن امسال به همت مردم و مسئولین در ورودی شهر کربلا موکبی را برای خدمات رسانی به زائران حضرت اباعبدالله عهده دار شد که با تلاش شبانه روزی و خدمات خالصانه بیش از ۲۰۰ نفر از خادمین استان موکب کردستان در بین موکب های برتر کشور در اربعین انتخاب شد.

وی به تلاش های خادمین استان کردستان در اربعین اشاره کرد و افزود: مردم ولایت مدار استان کردستان محبت و ارادت خود به ساحت نبی مکرم اسلام(ص) و خاندان مطهر ایشان را بصورت عملی در اربعین نشان دادند و در ساخت زائرسرای استان در مشهد نیز با همکاری و همدلی فرصت تشرف به آستان امام رئوف را برای هم استانی های کم بضاعت خود فراهم می کنند.

وی عنوان کرد: با توجه به حضور فعال و خودجوش مردم استان در عرصه های مختلف بازسازی بقاع متبرکه عتبات عالیات، لازم است اطلاع رسانی درستی از این موضوع برای جذب مشارکت حداکثری مردم مومن استان صورت گیرد.

وی بر پیگیری مستمر ساخت زائر سرای استان با کمک دستگاه های مختلف استان تاکید کرد و گفت: ساخت زائرسرای استان در مشهد مقدس گام بلندی در راستای فراهم آوردن شرایط زیارت آسان برای افراد کم توان مالی است که برای اتمام آن از همه ظرفیت ها باید استفاده کرد.