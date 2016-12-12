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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۳

همایش بین المللی اهل البیت و عرفان شیعی در شیراز آغاز شد

همایش بین المللی اهل البیت و عرفان شیعی در شیراز آغاز شد

شیراز - همایش بین المللی اهل البیت(ع) و عرفان شیعی با پیام آیت الله جوادی آملی در دانشکده الهیات شیراز آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم کاکایی صبح دوشنبه در افتتاحیه همایش بین المللی اهل بیت(ع) و عرفان شیعی در دانشکده الهیات شیراز گفت: همایش و جشنواره های سیره رضوی به همت بنیاد بین المللی امام رضا(ع)  و وزارت علوم و سایر ارگان ها، امسال در پانزدهمین سال خود شاهد برگزاری همایش بین المللی اهل البیت(ع) و عرفان شیعی در شیراز است.

رئیس دانشکده الهیات شیراز ادامه داد: خلأ عقلانیت و معنویت در جهان اسلام و پیدایش عرفان های نو ظهور و جریانات انحرافی داخل کشور در راستای به فراموشی سپرده شدن جنبه های عرفان شیعی قدم در میدان رقابت گذاشته اند.

وی گفت: فراخوان این همایش از یک سال قبل آغاز شده است و تا کنون مقالات زیادی در این راستا به دست ما رسیده است.

حجت الاسلام کاکایی ادامه داد: ۶۰ مقاله به طور چکیده به چاپ رسیده اما ۲۰ مقاله برگزیده شد، که برخی از آنها امروز فرصت بیان پیدا خواهند کرد.

وی تصریح کرد: این همایش با مشارکت دانشگاه ادیان و مذاهب، بنیاد فرهنگی و هنری امام رضا(ع) و انجمن علمی عرفان اسلامی، انجمن حکمت و فلسفه ایران و مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می‌شود.

دبیر علمی همایش بین المللی اهل البیت و عرفان شیعی گفت: در طول برگزاری این همایش دو روزه بزرگان فلسفه و عرفان در ایران اسلامی فرصت تبادل اندیشه خواهند یافت.

کد مطلب 3847880

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