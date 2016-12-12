همایش بین المللی اهل البیت و عرفان شیعی در شیراز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم کاکایی صبح دوشنبه در افتتاحیه همایش بین المللی اهل بیت(ع) و عرفان شیعی در دانشکده الهیات شیراز گفت: همایش و جشنواره های سیره رضوی به همت بنیاد بین المللی امام رضا(ع) و وزارت علوم و سایر ارگان ها، امسال در پانزدهمین سال خود شاهد برگزاری همایش بین المللی اهل البیت(ع) و عرفان شیعی در شیراز است.

رئیس دانشکده الهیات شیراز ادامه داد: خلأ عقلانیت و معنویت در جهان اسلام و پیدایش عرفان های نو ظهور و جریانات انحرافی داخل کشور در راستای به فراموشی سپرده شدن جنبه های عرفان شیعی قدم در میدان رقابت گذاشته اند.

وی گفت: فراخوان این همایش از یک سال قبل آغاز شده است و تا کنون مقالات زیادی در این راستا به دست ما رسیده است.

حجت الاسلام کاکایی ادامه داد: ۶۰ مقاله به طور چکیده به چاپ رسیده اما ۲۰ مقاله برگزیده شد، که برخی از آنها امروز فرصت بیان پیدا خواهند کرد.

وی تصریح کرد: این همایش با مشارکت دانشگاه ادیان و مذاهب، بنیاد فرهنگی و هنری امام رضا(ع) و انجمن علمی عرفان اسلامی، انجمن حکمت و فلسفه ایران و مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می‌شود.

دبیر علمی همایش بین المللی اهل البیت و عرفان شیعی گفت: در طول برگزاری این همایش دو روزه بزرگان فلسفه و عرفان در ایران اسلامی فرصت تبادل اندیشه خواهند یافت.