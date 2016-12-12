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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۹

سخنگوی وزارت خارجه:

انفجار در کلیسای قاهره نشان داد تروریستم ملیت و مذهب نمی شناسد

انفجار در کلیسای قاهره نشان داد تروریستم ملیت و مذهب نمی شناسد

سخنگوی وزارت خارجه گفت: تروریستهای خونریز و هرج و مرج طلب با این حمله ناجوانمردانه ضد مسیحیان در آستانه سال نوی مسیحی بار دیگر نشان دادند که تروریسم لجام گسیخته کنونی ملیت و مذهب نمی شناسد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه کشورمان انفجار تروریستی در کلیسای جامع المرقسیه قاهره که منجر به کشته و مجروح شدن دهها تن از مردم بیگناه شد را قویا محکوم و با بازماندگان این حادثه ابراز همدردی کرد.

قاسمی اظهار داشت: هدف قرار دادن اماکن مذهبی و عبادی، با موازین همه ادیان مغایرت داشته و به شدت مذوم و مطرود است.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تاکید کرد: تروریست های خونریز و هرج و مرج طلب با این حمله ناجوانمردانه ضد مسیحیان آنهم در آستانه سال نوی مسیحی بار دیگر نشان دادند که تروریسم لجام گسیخته کنونی مرز و ملیت و مذهب نمی شناسد و برای مبارزه با آن باید همه ملت ها، اقوام و ادیان فارغ از تفاوت ها، یکصدا و متحد گردند.

کد مطلب 3847881

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